Twitter suspende robô que destruiu Wordle

O Twitter baniu o wordlinator, o bot que respondeu às postagens do Wordle das pessoas com mensagens rudes, incluindo spoilers para o jogo do dia seguinte. Os spoilers da conta parecem ser sutis (a chave é facilmente acessível no código do jogo, então não é necessariamente uma surpresa), o que pode acabar arruinando o jogo para quem o vê.

Para quem conseguiu evitá-lo, Wordle é um jogo onde você tem seis chances de adivinhar uma palavra de cinco letras – se você estiver interessado, você pode Aprenda a jogar aqui. A resposta é a mesma para todos que jogam, e só muda uma vez por dia. O jogo também tem um mecanismo de compartilhamento interessante, onde você pode copiar e colar uma série de emojis para que as pessoas saibam como é fácil ou difícil adivinhar a palavra do dia. Se você vir muitas caixas amarelas, cinzas e verdes no Twitter, provavelmente são resultados do Wordle ou uma piada sobre o Wordle.

Os fãs do Wordle não receberam bem esse bot.

Dado que o jogo tem tudo a ver com adivinhar uma palavra, saber qual será o próximo jogo pode estragar todo o ponto. É também uma daquelas coisas que é quase impossível tirar da sua cabeça – quando você vê a próxima palavra, provavelmente não conseguirá esquecê-la, não importa o quanto tente.

Enquanto esse bot em particular estiver desaparecido, o Twitter pode se tornar um lugar perigoso para pessoas que desejam publicar seus resultados do Wordle – a Internet já descobriu Como podemos prever qual será a próxima palavra?E outra pessoa poderia criar outro bot para fazer a mesma coisa que o Wordlinator. (Se você acabar vendo uma nova versão do bot, é melhor bloqueá-lo para evitar que ele estrague você e seus seguidores.)

Código Wordle já foi hackeado

Antes de banir o Wordlinator, A beira Entrei em contato com o Twitter para perguntar se está violando as regras da plataforma. A empresa não respondeu imediatamente, mas o bot parece ter quebrado pelo menos um dos critérios estabelecidos Página de regras de automação do Twitter. Sob a palavra “Não faça!” Ele lista “usuários de spam ou spam, ou envia mensagens não solicitadas”.

Se você está cansado de ver os tweets do Wordle e quer saber como silenciá-los, nós fizemos isso também tenho como fazer. Eu recomendaria seguir esse caminho em vez de tentar fazer as pessoas se sentirem mal por gostarem das coisas.