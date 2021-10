Twitch Trolled pelo fundador da Amazon Jeff Bezos ‘PogChamp’ Face

foto : Joe Riddell ( Getty Images )

Poucos dias depois de Twitch ter sofrido uma grande violação de segurança Mais de 125 GB de dados vazados, o rosto do fundador e CEO da Amazon, Jeff Bezos, foi visto percorrendo várias páginas do guia de jogos da plataforma de streaming. Como isso aconteceu, ou por que, permanece um mistério.

como o primeiro Reportado por A beiraOs usuários começaram a notar a imagem desonesta de uma das pessoas mais ricas do mundo distorcendo diferentes ângulos do Twitch em As primeiras horas da manhã de sexta-feira. As páginas afetadas incluem listas de diretórios para Grand Theft Auto VE Dota 2E baterE Artesanato do Maine, E clímax legendas, entre outras coisas. Várias fotos já foram removidas, mas na tarde de sexta-feira Gta vv A página ainda inclui o rosto de Bezos, embora seja fácil perder se você ainda não estiver procurando por ela:

A imagem em questão é de Bezos, famoso por transformar uma pequena livraria online em um gigante do mal, fazendo Rosto emocional “Bugchamp”. o mesma foto Ele foi apresentado na postagem original do 4chan por aqueles que afirmam ter hackeado o Twitch em parte porque era um “depósito tóxico”. Desde então, Twitch descreveu o hacking como um “negócio”.terceiro malicioso“, e ainda está investigando a extensão dos danos. O conteúdo do despejo de dados brutos supostamente incluía o código-fonte do Twitch, informações sobre o cliente do jogo para a rivalidade da loja Steam da Valve e registros de ganhos pessoais para a Valve. Banners pagos mais altos no Twitch.

amazon original Comprou Twitch por $ 970 milhões Em um acordo totalmente em dinheiro em 2014. Desde então, Twitch se tornou a plataforma de streaming preferida dos jogadores, Masmorras e Dragões Fãs, até políticos. Apesar de ser propriedade de uma empresa avaliada em mais de US $ 1 trilhão, Twitch foi criticado como grande parte da plataforma de mídia social por não moderar o suficiente e não proteger os criadores de conteúdo que ganham dinheiro com assédio.

em 1 de setembro Milhares de streamers boicotaram Twitch por um dia por não conseguir lidar com ataques de ódio e outros ataques que visam principalmente criadores marginalizados. Enquanto isso, alguns dos maiores players de streaming ao vivo entraram no YouTube e no Facebook. O vazamento de dados de ganhos pessoais de grandes operadoras como resultado do hack também ocorreu conversas capturadas Sobre disparidades na plataforma entre os melhores desempenhos e outros, bem como preocupações com a privacidade de dados.

Não tenho certeza se ver o rosto de Bezos aparecendo calmamente em todo o site ajudaria.