Twitch Streamer SquidGame tem dificuldade para reproduzir Netflix

Netflix jogo de lula É um programa popular e assistido por cerca de 142 milhões de lares em todo o mundo desde que foi lançado em 17 de setembro. Infelizmente para Twitch Streamer Lydia ‘SquidGame’ Ellery, o nome de usuário e a marca que ela construiu na última década estão em risco devido a uma associação percebida com o programa. Agora, isso custa o negócio dela.

em um BBC RelatórioEllery disse isso por causa de sua interação online – “SquidGame” InstagramE Contração muscular, E Youtube; Execute “SquidGaming” Twitter– Mesmo nome do drama de sobrevivência coreano da Netflix, foi “inundado” com mensagens de ódio. As pessoas também tentaram hackear suas contas por causa dessa associação, tudo por causa de um identificador que ela escolheu por ser “apenas um nome bobo”.

“Comecei a receber mensagens abusivas das pessoas”, disse Ellery. BBC. “As pessoas estavam ficando com raiva de mim porque eram grandes fãs … e pensaram que eu tirei a conta do programa. Tive que desligar as notificações no meu Instagram porque elas eram persistentes. Meu telefone estava inundado.”

Como resultado desta notável associação com o show violento, Ellery twittou no início desta semana que ela não está apenas considerando mudar sua abordagem, mas também está perdendo oportunidades de emprego porque as pessoas não querem contratá-la agora.

Entramos em contato com Ellery para comentar e atualizaremos se recebermos uma resposta.

Um exemplo do assédio que Ellery recebeu aconteceu no final de outubro, quando ela estava Captura de tela do tweet de uma mensagem direta. Na foto, alguns usuários descreveram como um “hack” porque não é real jogo de lula Antes de fazer um elogio sexualmente ofensivo imediatamente. É importante notar que de acordo com BBCE jogo de lula Ele não tem nenhuma conta dedicada e, em vez disso, é promovido por meio dos canais da Netflix. O Instagram dela também era Banido por um minuto Por causa de relatos de falsificação de identidade do programa, mesmo que fosse Devolvido no início de outubro.

Enquanto jogo de lula Uma série recente que saiu há pouco mais de um mês, SquidGame / SquidGaming existe desde pelo menos 2010. Ellery construiu sua marca a partir desse identificador, conquistou cerca de 45.000 seguidores no Twitch e juntou forças com uma empresa de entretenimento com sede em Bristol. Yogacast Em 2018. Ter seu trabalho totalmente interrompido devido à associação com um programa que não existe é um problema real que espero que desapareça.