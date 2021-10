Tsunami de lava flui de um vulcão em erupção

Um vídeo lançado recentemente mostra um rio de lava quente fluindo do vulcão espanhol Cumbre Vieja que entrou em erupção há quase um mês.

O vulcão começou a entrar em erupção na ilha espanhola de La Palma no mês passado e, desde então, forçou milhares de pessoas a evacuar suas casas enquanto a lava fluía para várias cidades. A lava do vulcão rasgou quase 1.500 acres de terra e destruiu 1.500 casas e outros edifícios. De acordo com a Reuters.

Mais de 6.000 pessoas foram forçadas a evacuar suas casas para fugir do perigo desde a primeira explosão em 19 de setembro.

Pesquisadores do Instituto Vulcânico das Ilhas Canárias, ou INVOLCAN, divulgaram na quinta-feira um vídeo de um rio de lava fluindo pelo vulcão.

Uma de nossas equipes foi capaz de filmar um “tsunami” de lava real hoje. Velocidade e fluxo incríveis do canal de lava / Hoje um de nossos tripulantes conseguiu realmente fotografar um “tsunami” de lava. Velocidade incrível e ultrapassar o canal de lava. pic.twitter.com/aoKiUSJ2bX involcan 14 de outubro de 2021

“Uma de nossas equipes conseguiu fotografar um ‘tsunami’ de lava real hoje. Velocidade e fluxo incríveis do canal de lava INVOLCAN” Ele disse em um tweet que acompanha o vídeo.

Cerca de 300 outras pessoas foram forçadas a evacuar suas casas enquanto rocha derretida fluía de Cumber Vieja depois que um terremoto de magnitude 4,5 atingiu a ilha espanhola.

As autoridades disseram que esperam que a lava continue a fluir para o noroeste do vulcão, de acordo com a Reuters.

