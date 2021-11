Trilhas estranhas no Texas indicam saurópodes gigantes andando apenas nas patas dianteiras

Eles foram os maiores animais que já existiram na Terra: saurópodes, um dinossauro de clado de tamanho e estatura enormes, às vezes é chamado de “lagartos do trovão”.

Essas estruturas altas – incluindo BrontossauroE Braquiossauro, E Diplodocus Entre outras coisas – eles precisam de quatro pernas fortes e grossas para apoiar e transportar seus corpos enormes. Pelo menos a maior parte do tempo. Pode ser.

Alguns caminhos antigos misteriosos Descrito em um estudo de 2019 Isso poderia fornecer um novo suporte para uma visão contestada em paleontologia: que esses gigantes desajeitados às vezes se moviam sobre dois pés, não quatro, perturbando o que seu estado quadrúpede (e a física simples) poderia exigir.

Pegadas de saurópodes nas trilhas de Coffee Hollow A-Male. (Heritage Museum of Texas Hill Country)

Por mais estranho que possa parecer, essa hipótese remonta a várias décadas, quando o paleontólogo Roland T. Bird identificou algumas pegadas incomuns de dinossauros espalhadas em fazendas no condado de Bandera, Texas.

O que tornava os caminhos tão incomuns era que as marcas eram tão Palma Apenas, com referência às impressões de impressão geradas pelos membros anteriores, não os membros posteriores (conhecido como Paz)

“Sem dúvida foi um saurópode que o fez, mas como eu explico, um indivíduo o fez enquanto nadava” Byrd escreveu em uma carta em 1940.

“Todas eram impressões típicas das patas dianteiras, como se o animal mal estivesse chutando o fundo.”

Com o tempo, a interpretação do pássaro dessas pegadas exclusivamente humanas tornou-se sem suporte, à medida que a paleontologia moderna reconheceu que os saurópodes eram principalmente animais terrestres, não aquáticos como se pensava anteriormente.

Uma visão alternativa para explicar rastros exclusivamente humanos como este é que as patas dianteiras dos saurópodes (suportando mais o peso corporal dos animais) são tudo o que deixa marcas de rastros em certos tipos de superfícies terrestres, desde os membros posteriores, que suportam menos peso , deixa a menor impressão no solo e sedimentos.

“Uma exploração excêntrica da hipótese da ejaculação.” (Ilustração de RT Bakker / Farlow et al., Ichnos, 2019)

Embora esta possa agora ser a explicação geralmente preferida para rastros de saurópodes reservados apenas para o homem, o caso para dinossauros Pisar em corpos d’água rasos e na altura dos ombros em seus membros anteriores (com os membros posteriores não alcançando o solo) nunca foi descartado.

Uma série de trilhas de saurópodes no Texas deu aos paleontólogos a oportunidade de reconsiderar os méritos dos argumentos.

As marcas foram identificadas pela primeira vez em 2007 em uma pedreira de calcário chamada Coffee Hollow, que faz parte de Formação Glenn Rose, um sítio geológico que preserva muitas pegadas de dinossauros que datam de aproximadamente 110 milhões de anos (dentro período Cretáceo)

Apenas três trilhas diferentes de saurópodes paralelas foram investigadas in situ por equipes da Purdue University Fort Wayne e do Museu de Ciências Naturais de Houston, com dezenas de pegadas individuais retidas para estudo (antes que as camadas superficiais fossem removidas para fins comerciais).

Embora não saibamos com certeza qual saurópode deixou essas marcas exclusivamente humanas, os pesquisadores destacaram a possibilidade de que se tratava de uma espécie diferente de dinossauro do que as responsáveis ​​pelas únicas pegadas de Manos vistas anteriormente na Formação Glen.

Dado o tamanho das pegadas (até cerca de 70 cm [27.5 inches] longos e largos), os rastros provavelmente pertencem a saurópodes maiores, e as marcas de rastros parecem ser ‘rastros reais’ deixados na superfície superior, em vez de sob a pista (Impressões feitas nas camadas inferiores do sedimento).

Quanto a saber se os sinais apoiam a ideia de pressão diferencial no pé ou não ‘comportamento incomum’ (Os dinossauros os deixaram semi-nadar ou navegar em águas rasas), os pesquisadores disseram que é impossível ter certeza, mas eles reconhecem o que é mais provável, dado o peso do que outras evidências fósseis sugerem.

“A maior pressão diferencial exercida pelo antepé sobre o substrato do que sobre o retropé provavelmente explica as trajetórias de Coffee Hollow, como outras pegadas de saurópodes contendo apenas manus, mas não se pode excluir a possibilidade de que indiquem movimento incomum no momento”, disseram os autores . escreveu em seu jornal.

Embora o suposto comportamento incomum não envolva necessariamente “nadar”, vale a pena considerar a possibilidade de que RT Bird esteja correto em acreditar que (pelo menos algumas delas?) Pegadas de saurópodes foram feitas para formar Glen Rose de Antes de os dinossauros vadearem. Na água, fundo o suficiente para seus criadores pularem, dobrando-se ao longo de seus pés dianteiros, enquanto suas pernas traseiras flutuam acima do fundo. ”

Em última análise, a equipe disse que futuras descobertas serão necessárias para resolver a questão – o que significa que os saurópodes ainda têm uma chance de mergulhar na realidade.

Os resultados são relatados em Ichnos.

Uma versão dessa história foi publicada pela primeira vez em janeiro de 2020.