Tribunal australiano ouve recurso de Novak Djokovic

SYDNEY, Austrália – O advogado do tenista sérvio Novak Djokovic argumentou em um tribunal australiano na segunda-feira que o governo errou ao revogar o visto de Djokovic porque ele cumpriu todas as exigências do governo, embora não tenha sido vacinado contra ele. COVID-19.

A reunião veio cinco dias depois Djokovic foi preso em um aeroporto Depois de chegar em um vôo de Dubai para competir no Aberto da Austrália.

Djokovic chegou na noite de quarta-feira com isenção de visto e vacinação para jogar o torneio, que começa em 17 de janeiro, mas as autoridades de fronteira rescindiram o visto com o apoio do primeiro-ministro Scott Morrison. As autoridades disseram que Djokovic não era elegível para ser isento da exigência de vacinação completa para todos que entrassem no país.

A longa luta pelo melhor jogador de tênis do mundo, que busca o 21º título do Grand Slam, chegou no início de um ano eleitoral na Austrália e deu início a outra rodada de debate internacional sobre as políticas de vacinas.