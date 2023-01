Três jovens ursos infectados com uma cepa altamente patogênica da GRIPE DAS AVES foram mortos em Montana

Três filhotes de urso pardo foram mortos depois que foram encontrados sofrendo de uma cepa altamente patogênica da gripe aviária depois de comer animais infectados em Montana.

O Departamento de Pesca, Vida Selvagem e Parques do estado disse que os ursos foram encontrados perto das cidades de Augusta, Dubwer e Kalispell, que cercam a Floresta Nacional de Flathead.

Os três ursos estavam em más condições, apresentando sinais de desorientação e cegueira parcial, entre outros problemas neurológicos.

O FWP disse que os animais foram abatidos, observando que estes foram os primeiros casos do vírus altamente patogênico da gripe aviária documentados em ursos pardos.

Isso ocorre quando a cepa infecciosa da gripe aviária persiste nos Estados Unidos, onde o vírus matou mais de 43 milhões de galinhas, fazendo disparar os preços dos ovos.

Esta foi a primeira vez que o vírus foi relatado em ursos pardos.

O FWP disse que os ursos provavelmente foram infectados depois de comer pássaros portadores do vírus.

Embora tenha havido relatos anteriores de ursos pretos e marrons contraindo gripe aviária, este foi o primeiro caso envolvendo ursos.

A FWP observou que no ano passado, quando a nova cepa altamente patogênica da gripe aviária atingiu o país, raposas e gambás testaram positivo para o vírus, e outros predadores como guaxinins e coiotes foram infectados em todo o país.

Embora a gripe aviária geralmente atinja o pico na primavera, a doença persistiu até 2023 e está atualmente ativa em todos os 50 estados.

De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, mais de 57 milhões de frangos nos Estados Unidos foram infectados com o vírus em 11 de janeiro. A grande maioria das aves infectadas foram mortas.

Embora o risco de humanos contraírem o vírus seja relativamente baixo, a gripe aviária pode infectar pessoas que trabalham diretamente com gado infectado. O CDC registrou apenas um caso de uma pessoa que contraiu gripe aviária no ano passado.

Nas pessoas, a doença pode causar febre, tosse, náusea, dor abdominal, vômito, diarreia, infecções oculares e dificuldade para respirar.

Em ursos e outros mamíferos selvagens, o vírus causa problemas neurológicos, como convulsões.

Embora o vírus raramente infecte humanos, as pessoas sentem os efeitos da gripe aviária em suas carteiras.

Os dados mais recentes do governo mostraram que o preço médio nacional de uma dúzia de ovos foi de US$ 3,59 em novembro, acima dos US$ 1,72 do ano anterior.

Mais de 43 milhões de galinhas poedeiras foram abatidas no ano passado para conter a gripe aviária

O surto de gripe aviária, combinado com custos mais altos de ração, combustível e mão de obra, mais que dobrou o preço dos ovos e causou muitos choques nos consumidores.

Se os preços continuarem tão altos, Kelly Fisher, 46, disse que começará a pensar mais seriamente em construir um galinheiro em seu quintal em Chicago, porque todos em sua família comem ovos.

‘Nós (com os vizinhos) estamos pensando em construir um galinheiro atrás de nossas casas’, disse o professor da escola estadual enquanto fazia compras na HarvesTime Foods, ‘então espero que no final eu não compre e consiga meus próprios ovos e acho que o custo chega a isso um pouco. No lado norte da cidade.

“Para mim, é mais um impacto ambiental e tentar comprar localmente.”

Quem for comprar uma dúzia de ovos hoje em dia terá que se preparar para preços mais altos

Em alguns lugares pode ser difícil encontrar ovos nas prateleiras, mas no geral o suprimento de ovos está se mantendo porque o rebanho total caiu apenas 5% em relação ao tamanho normal de cerca de 320 milhões de galinhas.

Os agricultores estão trabalhando para substituir seus rebanhos o mais rápido possível após um surto.

Pode haver algum alívio nos preços dos ovos nos próximos meses, disse Jada Thompson, economista agrícola da Universidade de Arkansas, porque os produtores de ovos substituíram os rebanhos que perderam para a gripe aviária no ano passado e a demanda diminuirá um pouco agora que as pessoas estão . Eles terminaram de assar para o feriado.

Mas ela disse que a gripe aviária ainda é um curinga que pode continuar elevando os preços se houver surtos maiores nas fazendas de ovos.