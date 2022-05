Três jogadores matam um ataque do Red Sox, e eles não são quem você pensa

Os três jogadores que mataram o ataque do Red Sox não são alvos fáceis: Bobby Dalbeck, Jackie Bradley Jr. e Cristian Vazquez. Eles estão chegando ao fundo do ranking por um motivo.

É a próxima classe de jogadores: Kiké Hernández, Alex Verdugo e A história de Trevor. Eles deveriam ser o Grupo 1A do Trio of Power Xander BogartsE Rafael Devers, e J. D. Martinez. Os três botões fazem seu trabalho, de uma forma ou de outra. Bogarts lidera a média da equipe (0,343), Davers em Homers (quatro) e Martinez em RBIs (14).

O problema é que o grupo do meio, como nosso camarada Lou Merloni Tweet naquele dia. Cada um deles decepcionou o Red Sox à sua maneira, e o impacto resultante no ataque foi desastroso.

Comece com Hernández. Alex Cora surpreendeu no ano passado quando instalou um estilingue grátis em seu ponto de partida, o que nunca pareceu certo para um homem de sua idade com base em uma porcentagem base de 0,313. No entanto, Korra tinha uma ideia específica em mente. Durante sua passagem anterior como gerente, em 2019, o teste de liderança de Andrew Benentende falhou após cerca de dois meses negativos, levando a um retorno para o Mookie Betts.

Quando Cora teve outra chance na gestão, ele não apenas queria manter um equilíbrio entre a esquerda e a direita acima do ranking, mas sua escolha de definir o tom pegando bolas rápidas. Ele via o heterodoxo Hernandez como o homem para conseguir o trabalho, e Hernandez o recompensou com 20 bloqueios em casa, um chute final sólido nos últimos dois meses e depois uma fera na pós-temporada.

Infelizmente, esse sucesso não foi transferido para 2022. Hernandez fez 0 de 19 para abrir a temporada e apareceu com o dobro de sua taxa de vida. Ele atingiu 0,176, o que exigiu uma queda no ranking. Ao contrário de alguns dos outros nomes nesta lista, ele balança a maior parte do tempo nas quadras certas, mas ele realmente não faz nada com os arremessos que persegue. Quando Hernandez está certo, ele bate as bolas para o lado do arrasto, mas ele está levantando bolas voadoras lentas para o campo direito.

O Red Sox precisava do retorno do jantar dinâmico que resumiu o sucesso inesperado da temporada passada, mas como Hernandez não forneceu uma faísca preliminar, Cora tomou a decisão lógica de levantar Storey com resultados desastrosos.

Chaim Blum e o front office devem alegar que as lutas de Storey com seu novo ambiente, novo emprego e nova casa estão mais relacionadas do que quaisquer problemas físicos básicos, porque a alternativa ao homem de US $ 140 milhões é aterrorizante.

A temporada de competidores começou nos slides de Gerrit Cole e não parou desde então, mas esse não é realmente o problema. Embora seja verdade que Story falhou e perdeu quase metade das barras de rolagem que viu, a maior preocupação é que ele não alcance as bolas rápidas. Ele só acertou 0,200 contra eles e acertou mais bolas rápidas do que qualquer outro estádio.

A incapacidade de Story de lidar com a velocidade ajuda a explicar por que ele é tão vulnerável a escorregar da prancha, e esse buraco em seu swing será batido impiedosamente até que ele o desligue.

Enquanto isso, ele mata a ofensa. Vaias consistentes foram ouvidas em Fenway Depois de 1 x 16 com 10 rebatidas nas últimas quatro partidas, esse sarcasmo só vai se intensificar se ele não der certo. O Red Sox trocou o jogador de defesa Hunter Renfroe porque eles pensaram que ele receberia um bônus de US $ 7 milhões, mesmo depois de entregar 31 homers e 0,816 OPS.

O que faz essa história, que ainda não fez Homer e atingiu 194?

Isso nos leva à decepção oculta, Verdugo. Assim como no ano passado, ele começou a fumar que indicava que estava prestes a dar o salto de acima da média para estrela. E como no ano passado, está praticamente acabado antes mesmo de começar.

O Red Sox precisa que Verdugo seja um taco de mesa quando bate na frente e um produtor de corrida quando atinge o quinto lugar. A mesma dinâmica se aplica a Hernandez e Storey. Em vez disso, o trio fez muito nada. John Tomasi

O início nítido de Verdugo – 0,333 em 10 jogos – eu comprei para ele uma boa vontade que o esgotou muito silenciosamente. Em seus últimos 17 jogos, Verdugo atingiu apenas 0,147 com um OPS de 0,317. Sua “expectativa média” durante esse período é muito maior, mas um teste de visão não indica que ele seja uma vítima, infelizmente. Verdugo andou uma vez e deu um golpe de base adicional nesse trecho, e Cora notou que ele se afastou da abordagem de motor all-field que é seu trecho mais produtivo.

Em retrospecto, a pior coisa que ele poderia fazer foi atirar três escombros em casa na primeira semana da temporada, porque ele está feliz desde então. Verdugo é um motor de linha com o pop ocasional. Quando oscila em busca de cercas, fica muito aquém delas.

Como ele é um dos melhores jogadores das grandes ligas, seu problema não é o incômodo, mas a hiperatividade. Pela primeira vez em sua carreira, ele está balançando em mais da metade dos arremessos que vê, e isso resultou em mais bolas e menos sequências.

O Red Sox precisa que Verdugo seja um taco de mesa quando bate na frente e um produtor de corrida quando atinge o quinto lugar. A mesma dinâmica se aplica a Hernandez e Storey. Em vez disso, o trio fez muito nada.

Até que isso mude, a parte inferior do ranking será a menor das preocupações da equipe.