Três corpos foram encontrados na província inundada do Canadá

Os pesquisadores encontraram três corpos arrastados por deslizamentos de terra na Colúmbia Britânica, disseram autoridades no sábado, depois que chuvas recordes paralisaram partes da província, levando à escassez de alimentos e combustível.

A província mais a oeste do Canadá declarou estado de emergência depois que um fenômeno conhecido como “rio atmosférico” causou um mês de chuva em dois dias. A chuva destruiu estradas e ferrovias, isolando Vancouver e a região continental do resto do país e impedindo completamente o acesso a algumas cidades.

Outro sistema climático semelhante deve atingir o norte da Colúmbia Britânica no domingo e trazer fortes chuvas para a parte baixa do continente, de acordo com a Environment Canada.

A província impôs restrições temporárias sobre combustível e viagens não essenciais na sexta-feira para aliviar interrupções na cadeia de abastecimento e ajudar no trabalho de recuperação. Consulte Mais informação

Hoje, sábado, o legista-chefe do condado disse que mais três corpos foram encontrados, além de um encontrado na segunda-feira, e que os esforços para alcançar uma quinta pessoa presa no deslizamento de terra foram infrutíferos.

“Este foi um ano muito difícil para todos nós na Colúmbia Britânica e meu coração está com as muitas famílias e comunidades que sofreram perdas trágicas”, disse Lisa Lapointe em um comunicado.

As tempestades, que começaram no último domingo, forçaram o fechamento do oleoduto Trans Mountain e cortaram duas linhas ferroviárias vitais Leste-Oeste de propriedade da Canadian Pacific Railways. (CP.TO) The Canadian National Railway Company (CNR.TO) Isso levou ao porto mais movimentado do Canadá em Vancouver, impedindo o fornecimento de combustível e mercadorias. Consulte Mais informação

A CB disse que os trabalhos de reparação da infraestrutura danificada continuarão sem interrupção e o serviço deverá ser restaurado até meados da próxima semana.

Cerca de 14.000 pessoas permanecem sob ordens de evacuação em várias comunidades no Condado de Pacific.

(Reportagem de Jennifer Gautier) Escrito por Imran Abukar. Edição de Jonathan Otis

