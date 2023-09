Treinadores e executivos da NFL prevêem que 49ers surpreenderão as pessoas “de um jeito ruim” em 2023 – NBC Sports Bay Area e Califórnia

A maioria dos jogadores espera que eles concorram pelo sexto Troféu Vince Lombardi em 2023. Mas alguns executivos e treinadores da liga não descartam a possibilidade de San Francisco dar um passo atrás.

O atleta Os principais tomadores de decisão foram pesquisados ​​recentemente Sobre a NFL – incluindo gerentes gerais, executivos, treinadores principais e treinadores assistentes – sobre a próxima temporada. Os tópicos abordados incluíram a nomeação do melhor jogador, os três melhores zagueiros e o melhor jogador ofensivo não zagueiro da liga.

Dezoito tomadores de decisão foram convidados a nomear três equipes que surpreenderiam as pessoas “de uma maneira ruim” na próxima temporada. Os 49ers empataram com o maior número de votos nessa categoria (cinco), junto com Dallas Cowboys e Green Bay Packers.

Buffalo Bills, Miami Dolphins e Tampa Bay Buccaneers empataram em segundo lugar com quatro votos cada.

Não foi dada nenhuma razão no artigo para explicar por que São Francisco recebeu os votos mais decepcionantes. As dificuldades dos Bills no jogo corrido (além do quarterback Josh Allen) foram citadas como uma bandeira vermelha, e os Dolphins também tinham “ego demais” juntamente com um jovem treinador, Mike McDaniel.

As grandes expectativas para os 49ers provavelmente não deixam muito espaço para surpreender os fãs de forma positiva. Há também o pouco conhecido quarterback Brock Purdy, que fez 8 a 0 nos oito jogos que disputou nos três quartos do ano passado, mas pode voltar à média.

Também foi um último mês estranho para os 49ers. Eles trocaram o ex-quarterback do futuro Trey Lance, e o contrato do star edge rusher Nick Bosa pode vazar para o jogo da semana 1 contra o Pittsburgh Steelers.

Para ser justo, 22 dos 32 times receberam pelo menos um voto na mesma votação, mais uma prova da paridade única da liga em cada temporada. Mas outros candidatos consensuais ao Super Bowl, como Kansas City Chiefs e Cincinnati Bengals, não receberam um único voto nessa categoria.

A boa notícia para qualquer um dos fiéis do 49ers em pânico agora? Talentos de primeira linha geralmente vencem. E os 49ers têm muito disso.

