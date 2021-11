Transferência de pilotos afegãos que escaparam do Talibã para fora do Tajiquistão

Mais de 140 pilotos e tripulantes da Força Aérea Afegã que estão detidos no Tajiquistão desde meados de agosto, após fugirem do Afeganistão, foram retirados do país na terça-feira com a ajuda de autoridades dos EUA, de acordo com um oficial aposentado da Força Aérea dos EUA que lidera seu voluntário grupo. Ajude os afegãos.

O voo, com destino aos Emirados Árabes Unidos, encerrou uma provação de três meses para militares treinados pelos EUA, que voaram com aviões fornecidos pelos EUA para o Tajiquistão para escapar do Taleban e acabaram sob custódia.

Afegãos disseram que dependiam do governo dos EUA para garantir sua liberdade depois de serem detidos pelas autoridades tajiques depois que o Taleban tomou o poder em seu país e fugiu com medo de represálias.

Nas gravações de áudio do WhatsApp feitas em celulares contrabandeados, os pilotos falantes de inglês descreveram más condições, rações alimentares inadequadas e cuidados médicos limitados no local onde estavam detidos fora da capital, Dushanbe.