Toshiba diz que a oferta de aquisição de US$ 14 bilhões da JIP foi bem-sucedida e está prestes a se tornar privada

TÓQUIO (Reuters) – A Toshiba Corp (6502.T) disse nesta quinta-feira que uma oferta de 14 bilhões de dólares da empresa de private equity Japan Industrial Partners (JIP) foi fechada com sucesso, um acordo que abre caminho para o conglomerado industrial em dificuldades se tornar privado.

O consórcio liderado pelo JIP viu 78,65% das ações da Toshiba flutuarem, dando ao grupo uma maioria de mais de dois terços, o que seria suficiente para pressionar os demais acionistas.

O acordo coloca a fabricante de usinas de conversão de eletrônicos em energia, de 148 anos, em mãos locais, após anos de batalhas com investidores ativistas no exterior. A Toshiba está programada para ser retirada da lista já em dezembro.

“Os acionistas ativistas e a Toshiba estão presos um ao outro há anos”, disse o analista Travis Lundy, da Quiddity Advisors, que publica no Smartkarma. “Esta aquisição permite que ambos os lados escapem da dor mútua.”

A Toshiba aceitou em março uma oferta de aquisição que avaliou o grupo industrial em 2 trilhões de ienes (US$ 13,5 bilhões). Embora alguns acionistas não estivessem satisfeitos com o preço, a Toshiba disse que não havia possibilidade de uma oferta superior ou concorrente.

“Estamos muito gratos aos nossos muitos acionistas por compreenderem a posição da empresa”, disse o CEO da Toshiba, Taro Shimada, em comunicado na quinta-feira. Ele acrescentou que a Toshiba “dará agora um grande passo em direção a um novo futuro com um novo acionista”.

A Toshiba disse que as suas relações complexas com várias partes interessadas, incluindo acionistas com opiniões diferentes, têm dificultado as operações comerciais e que uma base de acionistas estável ajudará a empresa a prosseguir a sua estratégia de longo prazo focada em serviços digitais de margens elevadas.

JIP planeja manter o CEO Shimada.

“Espero que a perspectiva de uma nova gestão e alinhamento de propriedade melhore o moral”, disse Lundy.”No entanto, para ter sucesso, a gestão deve ser capaz de contar uma história melhor aos investidores que saem desta situação.”

Embora não seja muito conhecida no exterior, a JIP esteve envolvida em divisões e cisões corporativas de conglomerados japoneses, incluindo o negócio de câmeras da Olympus (7733.T) e o negócio de laptops do Grupo Sony (6758.T).

Desde 2015, a Toshiba foi atingida por escândalos contábeis, sofreu enormes perdas e esteve perto de ser retirada da lista. Também esteve implicado numa série de escândalos de governança corporativa.

O consórcio JIP inclui 20 empresas japonesas, lideradas pela fabricante de chips Rohm (6963.T), pela empresa de serviços financeiros Orix (8591.T) e pela Chubu Electric Power (9502.T).

Este será o maior negócio de fusões e aquisições no Japão este ano. O Japão foi o único grande mercado na Ásia a registar um crescimento nas fusões e aquisições este ano até agora, de acordo com dados do LSEG.

Os negócios envolvendo capital privado têm sido particularmente activos, incluindo a aquisição planeada de 6,4 mil milhões de dólares do fabricante de materiais JSR por um fundo apoiado pelo governo.

