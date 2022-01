“Todas as criaturas grandes e pequenas” estão de volta com mais criaturas

A segunda temporada chega durante outro pico de coronavírus e em meio a uma divisão política igualmente profunda. Mas você terá a mesma reação de gratidão agora que não estamos mais presos e talvez (talvez) mais acostumados com as vicissitudes da vida pandêmica?

“Acho que a resposta será mais forte desta vez porque ninguém esperava, um ano atrás, que ainda estaríamos lidando com isso de forma tão brutal”, disse Colin Callender, cuja empresa, Playground, produziu a série. “Seria novamente uma fuga tremenda das provações e tribulações que enfrentamos todos os dias.”

A resposta britânica à segunda temporada aponta para a saúde de Callender. Soul Balm por Anita Singh Livros no Telégrafo. “Sua fórmula de vitória parece mais atraente”, Stuart Heritage escreveu no The Guardian.

O programa é baseado nos livros mais vendidos de James Heriot (cujo nome verdadeiro é James Alfred White), que se mudou da Escócia para Yorkshire Dales Em 1937 para trabalhar em uma clínica veterinária rural. Suas histórias calmas e charmosas, com senso de humor e realização irônica, falam dos triunfos e decepções da vida cotidiana em pequenas aldeias e em pequenas fazendas. Na hora Ele morreu em 1995Seus sete livros venderam mais de 60 milhões de cópias e inspiraram uma adaptação para a televisão de sucesso e dois filmes.

Ben Vanstone, escritor principal de All Creatures, disse que tentou capturar o “verdadeiro coração, calor e humanidade” da escrita de Heriot. A nova temporada mantém o ritmo lento da primeira temporada, com o jovem James Heriot (Nicolas Ralph) vindo de Glasgow para se juntar à clínica veterinária de Siegfried Farnon. Ele vive e trabalha na casa de um veterinário mais velho, chamado Skeldale House, junto com Tristan e sua governanta, Sra. Hall (Anna Madeley). Logo no início, James se apaixona por Helen Alderson (Rachel Shenton), filha de um fazendeiro que trabalhava indevidamente com um proprietário de terras qualificado (Interpretado por Matthew Lewis)