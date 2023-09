Todas as bobagens corporativas engraçadas que você pode ter perdido nos vazamentos do Xbox

É o dia seguinte ao maior vazamento de documentos da história do Xbox, e agora que a grande notícia foi divulgada, todos podemos dar um passo atrás e processar o absurdo de toda a situação. Um aspecto que tornou o desastre tão delicioso foi observar as comunicações corporativas do Xbox, desde e-mails executivos cheios de aborrecimentos não tão escondidos até apresentações de slides internos cheios de citações imaginativas de fãs imaginários e obstinados do Xbox.

Aqui coletamos alguns e-mails e slides do vazamento do Xbox que nos fizeram rir, levantar as sobrancelhas ou fazer uma estranha combinação dos dois:

Mensagens de e-mail

Rumores selvagens podem levar a discussões reais sobre o produto

Cinco meses antes do lançamento da Série Xbox Yakuza: Como um dragão Será exclusivo para o Xbox da próxima geração. Na verdade, ele ficou tão satisfeito que escreveu em um e-mail para outros executivos: “Eles estão realmente fazendo um ótimo trabalho nos apoiando e é ótimo vê-los. Adoro o boato de que lançaremos nosso próprio Xbox no Japão com o logotipo da Sega.” Pronto.” Apenas 16 minutos depois, Spencer fez uma oferta para lançar um console de edição limitada da marca Sega no Japão, escrevendo:

Há uma ideia raiz aqui. A ideia de que a Sega poderia ter uma versão LE do XSX no Japão é muito interessante. Eles estão indo bem conosco em muitas frentes e isso pode ser algo a considerar, não o tradicional EGP, mas algo especial se eles estiverem dispostos a isso. Talvez até um shell da Sega com IP próprio (incluindo JSR, PSO, Rally, Sonic, etc.).

As pessoas certas foram vinculadas ao tópico e a conversa finalmente pareceu morrer, mas ainda consideramos isso uma vitória para o boato.

Valve, uma empresa da Microsoft

Uma das maiores manchetes resultantes do vazamento foi o fato de que Phil Spencer realmente queria comprar a Nintendo em algum momento de 2020, chamando isso de um potencial “momento de carreira” para si mesmo. Já sabíamos que a Microsoft estava interessada em comprar a Sega e alguns outros grandes estúdios de jogos – incluindo ZeniMax, que adquiriu com sucesso em 2021, e Activision-Blizzard, e é por isso que estamos lendo essas cartas internas em primeiro lugar. E-mails vazados revelam empresas adicionais que o Xbox queria adquirir, incluindo a Warner Bros. Interativo, Valve e TikTok.

“Nosso conselho viu o relatório completo sobre a Nintendo (e a Valve) e apoia totalmente qualquer um deles se surgir a oportunidade, como eu”, escreveu Spencer.

Warner Bros. Interactive faz algum sentido aqui, mas a Valve parece tão esquiva quanto a Nintendo em relação a uma potencial aquisição. A Valve é uma empresa privada e não compartilha dados financeiros publicamente, mas um segmento do Xbox estimou sua receita total em 2021 em US$ 7 bilhões, aproximadamente o mesmo que a Electronic Arts ou a Activision-Blizzard. Mas mais do que lucratividade, a Valve tem uma posição estabelecida como distribuidora líder de jogos para PC via Steam, e seria bastante incomum a empresa considerar uma aquisição.

Toda a discussão por e-mail começou porque o diretor de marketing de negócios da Microsoft, Takeshi Nomoto, enviou um e-mail para Spencer com o assunto “Random Thought”. Nele, Nomoto expressou confusão sobre as discussões internas sobre a compra do TikTok, sugerindo a Nintendo como a melhor opção. Nenhuma dessas compras aconteceu, é claro.

Mark Cerny fala muito

A Sony revelou os primeiros detalhes sobre o PlayStation 5 em 18 de março de 2020, e os executivos da Microsoft discutiram as especificações no mesmo dia por meio de uma série de e-mails. A análise inicial incluiu um comentário sobre a apresentação do engenheiro do PS5, Mark Cerny, completo com as falas: “Cerny falou longamente sobre a mudança para SSDs” e “Cerny também gastou o que parecia ser uma quantidade desproporcional de tempo em inovações de áudio”. Num e-mail completamente estéril e profissional, estas linhas poderiam ter sido insultos diretos à linhagem de Cerny.

Spencer compartilhou seu resumo das capacidades do PS5 com o CEO da Microsoft, Satya Nadella, naquele mesmo dia, concluindo dizendo: “Este foi um bom dia para o Xbox”.

Deixar Portão de Baldur 3 Solteiro

Portão de Baldur 3 É o sucesso surpresa do RPG de 2023, então será interessante ver como o Xbox o classificou em suas previsões internas do Game Pass no ano passado. Embora alguns dos jogos tenham sido descritos como um “grande jogo nostálgico para PC com um novo título do lendário designer” (Voltar para a Ilha dos Macacos), ou “um complemento ao forte desempenho do GP” (Festival de Detritos 2), Portão de Baldur 3 Foi chamado de “RPG Stadia para PC de segunda execução”. Isso pode ter sido tecnicamente verdade na época, mas ainda parecia um ataque pessoal, sabe?

Pegue-os, Jean-Émile

A certa altura, o engenheiro de software parceiro do Xbox, Jean-Emile Hélène, enviou um e-mail para Spencer no qual basicamente perguntava: “Será que o modelo do Game Pass vai atrapalhar os desenvolvedores?” Spencer disse, a princípio em termos vagos, que não deveria. Os dois e-mails foram trocados ao longo de dois dias, nos quais Elin pediu esclarecimentos sobre como a empresa mediu o sucesso do jogo e reiterou que não estava tentando se acomodar. A tensão burocrática aumenta lindamente a cada mensagem enviada. Aqui está um exemplo de sua discussão:

Ellen: “Então, como os estúdios devem agora medir seu valor para a carteira? Eu sei que você não gosta da analogia da Netflix, mas estou tentando entender o que significa ‘sair do programa’ em seu modelo.”

Spencer: “Jogos diferentes têm desempenho diferente, alguns têm uma jogabilidade muito alta e, portanto, têm um impacto maior na retenção, outros são bons top de linha, mas não oferecem muito jogo. Você precisa de ambos. E eu estaria mentindo para você se eu lhe dissesse ‘Temos um cartão’. Excel para o valor do jogo totalmente descoberto.”

Ellen: “Eu ficaria muito triste se reduzir um esforço inerentemente criativo a uma única célula ficando vermelha fosse o fator limitante. Que tal olhar para os fechamentos de estúdios no passado – um produto como o Game Pass mudaria sua opinião sobre qualquer produto? Fechamentos de estúdios ?”

Spencer: “Acho que a pergunta destacada é uma prévia da sua opinião. Você acha que o gamepass teria salvado o estúdio que tínhamos antes?”

Ellen: “Minha vez de dizer: honestamente, não sei. Não sei realmente o que desencadeia o fechamento de um estúdio: quanto financiamento versus equipe versus produção alimenta a decisão.”

Spencer: “Acho que nunca fechamos um estúdio devido a um P&L do estúdio. Quase sempre foi devido à saída da liderança (Lionhead, por exemplo) ou à perda de paixão da equipe (Ensemble, por exemplo).”

Ellen: “Justo….esta também é a segunda vez que você me contata com uma pergunta que parece uma opinião” o que me leva a acreditar que isso acontece muito com você. Eu prometo, se eu tiver uma opinião digna de “envie-me um e-mail e eu a enviarei. Valorizo ​​​​muito este fórum para ser uma farsa”.

Rei Rei

Este é um lembrete programado regularmente de que a tentativa de aquisição da Activision-Blizzard pela Microsoft é na verdade sobre King, o desenvolvedor móvel por trás Esmagar doces. Embora o “Rei” seja frequentemente deixado de fora do título da Activision-Blizzard, este estúdio traz consistentemente mais dinheiro de qualquer segmento.

Aqui está o que Spencer disse em um e-mail datado de 28 de janeiro de 2020, antes do início das negociações de aquisição: “A Activision é um parceiro único, dada a aquisição da King. A receita da King no terceiro trimestre foi de US$ 500 milhões (todos móveis), enquanto a receita da Activision (Call of Duty) foi de US$ 209 milhões. e a Blizzard por US$ 394 milhões (PC, mas também inclui dispositivos móveis e console). A Activision é na verdade uma importante editora móvel (através da aquisição da King por US$ 6 bilhões).”

Apenas algo para ter em mente enquanto a aquisição da Microsoft-Activision continua no tribunal.

Phil parece legal

Uma das principais conclusões dos e-mails vazados do Xbox é o quão amigável (e totalmente obsessivo) Spencer é. Em mensagens inline, Spencer responde de forma rápida e abrangente, oferecendo ideias divertidas para branding e parcerias programáticas em meio às conversas da empresa. Que funcionários de alto nível parecem confortáveis ​​em enviar e-mails para ele com seus comentários e até mesmo questionar seus objetivos, o que diz muito sobre seu estilo de gestão.

Além disso, o tom de Spencer se torna visivelmente mais formal quando ele envia um e-mail para Nadella, o que é cativante e compreensível. Todo mundo tem um chefe.

Apresentações

Indo para o sudoeste americano?

Microsoft

Se você precisa que expliquemos por que uma imagem da marca Xbox de uma rodovia americana ao lado de uma citação “inspiradora” atribuída a um provérbio africano é engraçada, realmente não sabemos por que você está aqui.

Voz do Jogador™

Microsoft

Estas parecem ser citações inventadas, irreais, fictícias, fictícias e falsas exaltando as virtudes do ecossistema Xbox, colocadas sob fotos de pessoas que não diriam essas coisas. Há também uma série X que tem botões crescendo a partir dela. MostreMicrosoft.

Apresentação de vendas ZeniMax

Microsoft

O ano fiscal da Microsoft termina e começa em julho, o que torna este gráfico de 2020 ainda mais difícil de digerir. Foi assim que a ZeniMax apresentou seu calendário de lançamentos à Microsoft durante as negociações de aquisição, e começa com Campo estelar Ele será lançado no verão de 2021, seguido pelo jogo Indiana Jones da Bethesda no verão de 2022, Ano da morte zero No verão de 2023 e Manuscritos do Sexto Xeque E Desrespeitoso 3 No verão de 2024. Na verdade, Campo Estelar Foi lançado este mês e ouvimos muito pouco – ou nada – sobre isso Indiana Jones, Manuscritos do Sexto Xeque ou Desrespeitoso 3. Manuscritos do Sexto Xeque Ele provavelmente só sairá daqui a cinco anos, na verdade. E eu pensei Você Eles ficaram chateados com o enorme atraso no jogo.