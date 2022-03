Tim Considine, a jovem estrela de My Three Sons, faleceu aos 81 anos

Ele estreou na ABC em 1960 e funcionou, mudando-se para a CBS até 1972. Mas Considine desistiu em 1965; Seu personagem se casou com sua namorada, interpretada por Meredith McCray, e eles se mudaram. (Para preencher seus sapatos, um pouco, a família adotou um menino da vizinhança, Ernie, interpretado por Barry Livingston, o irmão mais novo de Stanley na vida real.)

Timothy Daniel Considine nasceu em 31 de dezembro de 1940 em Los Angeles. Seu pai, John W. Considine Jr., era um produtor cujos filmes incluíam “Broadway Melody in 1936”, “Boys Town” (1938) e “Young Tom Edison” (1940). Sua mãe, Carmen (Pantages) Considine, era filha Alexandre PantagesFundador da série de vaudeville e do cinema.

Seu avô paterno, John Considine Sr., era o maior rival de Pantages. Seu tio era colunista e autor Bob Considina.

Como Timmie Considine, estreou no cinema aos doze anos em “o palhaço(1953), a revisitação de Red Skelton do drama sentimental dos anos 1930 “The Champ”, estrelado por Wallace Berry e Jackie Cooper, de 9 anos. Revisão do Times Ele chamou Timmy de “triste, sério e propriamente viril” como filho de um comediante alcoólatra fracassado.

Isto foi seguido por anúncios de convidados de televisão, de “Ford’s Television Theatre” a “Rin Tin Tin” e quatro filmes. Então veio a Disney e trouxe-lhe uma década de sucesso e popularidade, que incluiu interpretar o sobrinho do herói da Guerra Revolucionária em “The Swamp Fox” (1957-60), com Leslie Nielsen, e o filho adolescente de Franklin D. Roosevelt no filme. “Sunrise at Campobello” (1960) com Ralph Bellamy.

Depois de deixar My Three Sons, Considine fez seis aparições na televisão em cinco anos e teve uma cena inesquecível – interpretando um personagem creditado com o apelido de um soldado que é espancado – com George C. Scott em Patton (1970).

Ele atuaria menos pelos próximos 50 anos, aparecendo na tela uma ou duas vezes a cada década e desempenhando seu último papel como juiz de barba grisalha no thriller “raio de sol(2006).