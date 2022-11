Ticketmaster cancela venda geral de ingressos para a turnê “Erase” de Taylor Swift – NBC Chicago

Um dia antes de os ingressos serem disponibilizados ao público em geral, a Ticketmaster cancelou abruptamente a venda ao público da “The Eras Tour” de Taylor Swift, após vários problemas com eventos de pré-venda e demanda “sem precedentes históricos”.

Citando “altas demandas” e “estoque insuficiente de ingressos”, o site de venda de ingressos anunciou no Twitter que havia cancelado o evento de sexta-feira.

Devido às demandas extremamente altas nos sistemas de venda de ingressos e ao estoque insuficiente de ingressos para atender a essa demanda, TOMORROW estará à venda ao público para Taylor Swift | A rodada ERAS foi cancelada. Ticketmaster 17 de novembro de 2022

A notícia vem após uma série de problemas para os fãs de Swift que tentaram comprar ingressos na pré-venda no início desta semana.

O evento de pré-venda de terça-feira, um dos muitos, deixou milhões de fãs empolgados Esperando em filas por horas Depois que a Ticketmaster disse que estava passando por “dificuldades técnicas”.

“Nossa equipe está trabalhando para resolver esse problema o mais rápido possível”, uma das atualizações do Ticketmaster local na rede Internet leitura de terça-feira. “Pedimos desculpas pelo inconveniente e agradecemos sua paciência.”

A empresa lançou mais tarde uma permissão Dizendo que as longas esperas e interrupções são causadas por “demanda historicamente sem precedentes, com milhões aparecendo para comprar bilhetes de pré-venda TaylorSwiftTix”, mas Ele reconheceu na quinta-feira que os ataques de bots também desempenharam um papel.

“Historicamente, trabalhar com códigos de convite de fãs verificados tem sido bem-sucedido, pois conseguimos gerenciar o volume que chega ao site para comprar ingressos. No entanto, desta vez, o número impressionante de ataques de bots, bem como fãs que não receberam códigos de convite gerou um tráfego sem precedentes para nosso site, resultando em 3,5 bilhões de pedidos totais do sistema – 4 vezes nosso pico anterior”, observou a empresa em postagem no blog Quinta-feira. “Nunca antes a venda de um fã verificado gerou tanto interesse – ou volume de spam. Isso interrompeu a previsibilidade e a confiabilidade que são as marcas registradas de nossa plataforma de fãs verificados.”

Não é surpresa, então, que alguns dos que conseguiram os ingressos optaram por colocá-los mercados de revenda Acompanhado por etiquetas de preços exorbitantes, variando de $ 500 a mais de $ 12.000.

Na tarde de quarta-feira, o ingresso de revenda mais barato para o show de Swift em 2 de junho em Chicago no Soldier Field – o primeiro de três shows na cidade – está à venda por $ 518 no StubHub após taxas. Este ingresso estará na Linha 35 da Seção 444, localizada no andar superior aproximadamente ao lado do palco.

Incluindo as taxas de ingressos no StubHub, havia apenas 17 anúncios abaixo de US$ 1.000 para o show inaugural de Swift em Chicago, com o anúncio mais barato na área custando US$ 1.121.

E embora os eventos de pré-venda para shows selecionados ocorram até quinta-feira, o público não deveria ter a chance de comprar ingressos pelo valor de face até sexta-feira. Mas não mais.

A visita de Swift ao estádio de 52 dias está programada para acontecer de 17 de março a 9 de agosto de 2023 nos Estados Unidos e deve se estender também para datas internacionais.

O anúncio da turnê seguiu o lançamento do décimo álbum de estúdio de Swift, Midnight.

Aqui estão as datas da “Eras Tour” de Taylor Swift:

sexta-feira, 17 de março de 2023

estádio fazenda estadual

Glendale, Arizona

Com Paramore e Gale

sábado, 18 de março de 2023

estádio fazenda estadual

Glendale, Arizona

Com Paramore e Gale

sexta-feira, 24 de março de 2023

ESTÁDIO ALEGIANTE

Las Vegas, Nevada

Com beabadoobee & GAYLE

sábado, 25 de março de 2023

ESTÁDIO ALEGIANTE

Las Vegas, Nevada

Com beabadoobee & GAYLE

sexta-feira, 31 de março de 2023

Estádio AT&T

Arlington, Texas

Com beabadoobee e gracie abrams

sábado, 1 de abril de 2023

Estádio AT&T

Arlington, Texas

Com beabadoobee e gracie abrams

domingo, 2 de abril de 2023

Estádio AT&T

Arlington, Texas

Com beabadoobee e gracie abrams

quinta-feira, 13 de abril de 2023

Estádio Raymond James

Tampa, Flórida

Com beabadoobee e gracie abrams

sexta-feira, 14 de abril de 2023

Estádio Raymond James

Tampa, Flórida

Com beabadoobee e gracie abrams

sábado, 15 de abril de 2023

Estádio Raymond James

Tampa, Flórida

Com beabadoobee e gracie abrams

sexta-feira, 21 de abril de 2023

ESTÁDIO NRG

Houston, Texas

Com beabadoobee e gracie abrams

sábado, 22 de abril de 2023

ESTÁDIO NRG

Houston, Texas

Com beabadoobee e gracie abrams

sexta-feira, 28 de abril de 2023

Estádio Mercedes-Benz

Atlanta, GA

Com beabadoobee e gracie abrams

sábado, 29 de abril de 2023

Estádio Mercedes-Benz

Atlanta, GA

Com beabadoobee e gracie abrams

domingo, 30 de abril de 2023

Estádio Mercedes-Benz

Atlanta, GA

Com beabadoobee e gracie abrams

sexta-feira, 5 de maio de 2023

Estádio Nissan

Nashville, Tennessee

Com Phoebe Bridgers e Gracie Abrams

sábado, 6 de maio de 2023

Estádio Nissan

Nashville, Tennessee

Com Phoebe Bridgers e Gayle

domingo, 7 de maio de 2023

Estádio Nissan

Nashville, Tennessee

Com Phoebe Bridgers e Gracie Abrams

sexta-feira, 12 de maio de 2023

Lincoln para a área financeira

Filadélfia, Pensilvânia

Com Phoebe Bridgers e Gayle

sábado, 13 de maio de 2023

Lincoln para a área financeira

Filadélfia, Pensilvânia

Com Phoebe Bridgers e Gayle

domingo, 14 de maio de 2023

Lincoln para a área financeira

Filadélfia, Pensilvânia

Com Phoebe Bridgers e Gracie Abrams

sexta-feira, 19 de maio de 2023

Gillette Stadium

Foxboro, Massachusetts

Com Phoebe Bridgers e Gayle

sábado, 20 de maio de 2023

Gillette Stadium

Foxboro, Massachusetts

Com Phoebe Bridgers e Gayle

domingo, 21 de maio de 2023

Gillette Stadium

Foxboro, Massachusetts

Com Phoebe Bridgers e Gracie Abrams

sexta-feira, 26 de maio de 2023

Estádio MetLife

East Rutherford, Nova Jersey

Com Phoebe Bridgers e Gayle

sábado, 27 de maio de 2023

Estádio MetLife

East Rutherford, Nova Jersey

Com Phoebe Bridgers e Gracie Abrams

domingo, 28 de maio de 2023

Estádio MetLife

East Rutherford, Nova Jersey

Com Phoebe Bridgers e OWENN

sexta-feira, 2 de junho de 2023

praça do soldado

Chicago, Illinois

COM A MENINA DE VERMELHO E OWENN

sábado, 3 de junho de 2023

praça do soldado

Chicago, Illinois

COM A MENINA DE VERMELHO E OWENN

domingo, 4 de junho de 2023

praça do soldado

Chicago, Illinois

Com MUNA e Gracie Abrams

sexta-feira, 9 de junho de 2023

Campo Ford

Detroit, Michigan

Com a Garota de Vermelho e Gracie Abrams

sábado, 10 de junho de 2023

Campo Ford

Detroit, Michigan

COM A MENINA DE VERMELHO E OWENN

sexta-feira, 16 de junho de 2023

ESTÁDIO ACRISURE

Pittsburgh, Pensilvânia

Com a Garota de Vermelho e Gracie Abrams

sábado, 17 de junho de 2023

ESTÁDIO ACRISURE

Pittsburgh, Pensilvânia

COM A MENINA DE VERMELHO E OWENN

sexta-feira, 23 de junho de 2023

Estádio Banco dos EUA

Mineápolis, Minnesota

Com a Garota de Vermelho e Gracie Abrams

sábado, 24 de junho de 2023

Estádio Banco dos EUA

Mineápolis, Minnesota

COM A MENINA DE VERMELHO E OWENN

sexta-feira, 30 de junho de 2023

Estádio Baykur

Cincinnati, Ohio

Com MUNA e Gracie Abrams

sábado, 1 de julho de 2023

Estádio Baykur

Cincinnati, Ohio

Com MUNA e Gracie Abrams

sexta-feira, 7 de julho de 2023

Praça J no Estádio Arrowhead

Kansas City, Missouri

Com MUNA e Gracie Abrams

sábado, 8 de julho de 2023

Praça J no Estádio Arrowhead

Kansas City, Missouri

Com MUNA e Gracie Abrams

sexta-feira, 14 de julho de 2023

O campo de capacitação é uma milha de altura

Denver, Colorado

Com MUNA e Gracie Abrams

sábado, 15 de julho de 2023

O campo de capacitação é uma milha de altura

Denver, Colorado

Com MUNA e Gracie Abrams

sábado, 22 de julho de 2023

campo de iluminação

Seattle, Washington

Com HAIM e Gracie Abrams

Domingo, 23 de julho de 2023

campo de iluminação

Seattle, Washington

Com HAIM e Gracie Abrams

sexta-feira, 28 de julho de 2023

Parque infantil LEVI’S®

Santa Clara, Califórnia

Com HAIM e Gracie Abrams

sábado, 29 de julho de 2023

Parque infantil LEVI’S®

Santa Clara, Califórnia

Com HAIM e Gracie Abrams

quinta-feira, 3 de agosto de 2023

Estádio Sofi

Los Angeles, Califórnia

Com HAIM e Gracie Abrams

sexta-feira, 4 de agosto de 2023

Estádio Sofi

Los Angeles, Califórnia

Com HAIM & OWENN

sábado, 5 de agosto de 2023

Estádio Sofi

Los Angeles, Califórnia

Com HAIM & GAYLE

terça-feira, 8 de agosto de 2023

Estádio Sofi

Los Angeles, Califórnia

Com HAIM e Gracie Abrams

quarta-feira, 9 de agosto de 2023

Estádio Sofi

Los Angeles, Califórnia

Com HAIM & GAYLE