The Washington Post nomeia Will Lewis como novo CEO e editor

O veterano empresário da mídia britânica, Sir Will Lewis, foi nomeado o novo editor e executivo-chefe do The Washington Post, enquanto o grupo jornalístico de propriedade do fundador da Amazon, Jeff Bezos, busca reviver sua sorte.

Louis54 anos, ocupou vários cargos de destaque na indústria de mídia, incluindo editor-chefe do Daily Telegraph, editor do Wall Street Journal de Rupert Murdoch e CEO da Dow Jones.

Recentemente, foi cofundador do News Movement, organização que busca fornecer informações confiáveis ​​em plataformas com grande público jovem, como TikTok e YouTube.

O ex-jornalista do Financial Times também disputava a compra do Daily Telegraph, que foi colocado à venda no mês passado. Em setembro, Lewis disse à Bloomberg que tinha feito isso Financiamento alinhado Para obter uma oferta pelo jornal. A empresa pretende desistir da licitação, segundo uma pessoa a par da situação.

Lewis assumirá seu novo cargo no The Washington Post em 2 de janeiro, substituindo a CEO interina Patty Stonecipher. Os jornais americanos têm procurado um novo presidente permanente desde a saída, neste verão, de Fred Ryan, que foi CEO e editor por quase uma década.

Bezos disse em comunicado que Lewis era “um executivo excepcional e tenaz da indústria, e sua experiência em jornalismo agressivo e premiado faz dele o líder certo no momento certo”.

“Liderar esta ousada marca de mídia significa desenvolver meu compromisso de apoiar o jornalismo de qualidade e proteger nossos valores democráticos”, disse Lewis.

Ao ingressar no The Washington Post, Lewis se soma às fileiras dos executivos britânicos no comando das principais organizações de mídia nos Estados Unidos. No início deste ano, o ex-diretor-geral da BBC, Mark Thompson, tornou-se executivo-chefe da CNN, enquanto Emma Tucker foi nomeada editora-chefe do Wall Street Journal em dezembro do ano passado.

Depois de desfrutar de um aumento nas assinaturas durante a presidência de Donald Trump, o Washington Post viu o crescimento falhar recentemente. No mês passado, Stonesifer, membro do conselho da Amazon, Ele disse ao pessoal Ele disse que as previsões de crescimento em publicidade, tráfego de Internet e assinaturas eram “excessivamente otimistas” e anunciou planos para reduzir o número de funcionários em cerca de 10 por cento através de demissões voluntárias.

Lewis foi condecorado com o título de cavaleiro no início deste ano “pelo seu serviço político e público”, tendo servido como conselheiro do ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson.

Durante seu tempo como editor, Lewis e The Telegraph ganharam vários prêmios por sua investigação sobre o abuso de despesas por membros do Parlamento Britânico.

Pouco depois de Lewis assumir o cargo de diretor-gerente do negócio jornalístico de Murdoch no Reino Unido em 2010, uma das publicações da empresa – o tablóide News of the World – foi atingida por um escândalo de escuta ilegal de telefones. Depois de menos de um ano no cargo, Lewis foi destacado para um comitê independente dentro do império de mídia de Murdoch, responsável por lidar com a resposta da empresa.

Reportagem adicional de Daniel Thomas em Londres