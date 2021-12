The Washington Cowboys Rivalry: Dallas voa em seus próprios assentos laterais para o FedEx Field

tensões entre Cowboys em Dallas E Time de futebol de Washington O calor continua antes do tão esperado jogo de competição de domingo, com os Cowboys voando em seus assentos privados para o time usar no FedEx Stadium.

Os fãs serão facilmente capazes de localizar os assentos da marca após os Cowboys terem entregado seus assentos devido a problemas relatados com o recurso de aquecimento nos assentos de visitantes.

Ron Rivera faz um discurso emocionado após a 4ª vitória definitiva de Washington

de acordo com ESPN Cowboys receberam notícias de Seattle Seahawks Os lugares quentes do lado do visitante na FedEx continuaram a aparecer durante o jogo de 30 de novembro. Dallas evitou o problema entregando seus próprios assentos para o estádio de uma empresa em Cleveland.

Escolher uma marca cara parece um pouco intencional.

A guerra de palavras começou na quinta-feira, quando o técnico do Cowboys, Mike McCarthy, garantiu a vitória do Dallas.

“Vamos vencer este jogo, tenho certeza disso”, disse McCarthy.

Ron Rivera chamou a manobra de “erro fatal”, dizendo que McCarthy “fez tudo sobre ele e o que ele disse”, e não sobre os jogadores.

de acordo com Rede NFL Rivera deu um passo adiante, fazendo um discurso inflamado para seus jogadores na sexta-feira, avisando-os de que o comentário foi dirigido a seus jogadores, não à imprensa, e não deve ser permitido alcançá-los.

O proprietário do Cowboys, Jerry Jones, contribuiu para a mistura ao dizer ao KRLD que os maiores apoiadores dos Cowboys fora do Texas estão em Washington, D.C.

“Sempre vendemos mais recordações do Cowboy e recebemos o apoio mais positivo dos fãs de Washington. Fora da área do Texas, Washington é onde recebemos mais apoio.”

Depois de uma seqüência de quatro vitórias consecutivas, o Washington 8-4 Cowboys se enfrentam às 13h00 horário do leste dos EUA.