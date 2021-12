The O’Jays: restos humanos de 40 anos encontrados identificados como “Frankie” Little Jr., membro da banda de R&B

Pouco foi criado em Cleveland, de acordo com o comunicado à imprensa. Em meados da década de 1960, ele foi guitarrista e compositor dos O’Jays. A banda divulgou um comunicado à CNN dizendo que ele fez parte da banda nos primeiros dias e que não ouviram falar dele desde então.

“Ele veio conosco quando nos aventuramos fora de Cleveland e viajamos para Los Angeles, mas ele também estava tão apaixonado por uma mulher de Cleveland que sentia tanto a falta dele que logo voltou para Cleveland depois de um curto período de tempo”, declaração lê.

O comunicado disse que eles “desejam que sua família e amigos acabem com o que parece ser uma história muito triste”.

Little serviu dois anos no Exército dos EUA, incluindo no desdobramento durante a Guerra do Vietnã, de acordo com o comunicado à imprensa. Ele tem uma filha que morreu em 2012, de acordo com o comunicado de imprensa, e ele tem um filho cuja identidade ou identidade ainda não foi determinada.

Descubra os restos mortais na mala

Os restos mortais foram encontrados em um saco de lixo atrás de uma loja agora fechada em Twinsburg, de acordo com a polícia. Um funcionário da empresa descobriu um crânio na neve, de acordo com a CNN Afiliado WEWS Então a polícia descobriu a bolsa.

Acredita-se que os ossos tenham dois anos de idade e mostrem sinais de trauma grave. De acordo com WEWS . A polícia considerou a morte como assassinato. Também foi notado que os restos mortais pertenciam a um homem afro-americano, com idades entre 20 e 35, cerca de 5’6 polegadas de altura, e que provavelmente tinha cifose adolescente, uma curvatura da coluna vertebral.

Mas a quem eles pertencem permaneceu um mistério por quase 40 anos, até a parceria com DNA Do. Projeto Tudo começou em outubro. A organização forneceu os nomes de parentes em potencial, que deram o nome de Little à polícia e uma amostra de DNA.

Esta amostra foi analisada pelo laboratório criminal do Ohio Bureau of Criminal Investigation, e a identidade de Little foi então confirmada pela Dra. Lisa Koehler, da Summit County Medical Examiners.

“É definitivamente bom ser capaz de fornecer algumas respostas à família e espero que eles tenham algum senso de encerramento”, disse o detetive Eric Hendershot de Twinsburg. WEWS. Disse . “Ele teve uma vida, e eventualmente acabou aqui em Twinsburg, e sua vida foi tirada nas mãos de outra pessoa.”

Acredita-se que pouco se soube com vida pela última vez em meados da década de 1970, de acordo com a polícia, e foi baseado em Cleveland, cerca de 38 quilômetros de onde os restos mortais foram encontrados.

A polícia continua investigando o caso para determinar o que aconteceu com Tal. Seus restos mortais serão entregues a parentes para sepultamento.