‘The Many Saints of Newark’ foi um sucesso e apoiador de ‘Sopranos’

Streaming de visualização do filme de David ChaseMuitos Santos em Newark“Tornou-se o foco, assim como o grande impacto que deu à série que inspirou,”sopranoConforme medido pela WarnerMedia.

Embora o lançamento do filme nos cinemas no último fim de semana arrecadou US $ 4,6 milhões nas bilheterias domésticas, seu desempenho continuou HBO Max Ele destaca uma vantagem importante que a plataforma WarnerMedia tem sobre seus concorrentes – a capacidade de reanimar sua base profunda da tendência de deturpação de adultos que definem a cultura.

A história de origem por trás do jovem Tony Soprano e do personagem de seu pai, Dickie Multisanti, “Muitos Santos” terminou no último fim de semana como o melhor título de filme da HBO Max – alcançando mais de três vezes a audiência do próximo filme mais assistido. O filme também superou outros filmes semelhantes dentro de seu orçamento, incluindo lançamentos recentes como “Reminiscence” de Hugh Jackman e “Cry Macho” de Clint Eastwood (ambos mal realizados nas bilheterias atingidas pela pandemia).

Mais interessante, talvez, é que o “Soprano” de 15 anos quebrou os recordes da HBO Max de exibição semanal de uma série e recebeu a maior audiência diária da história do serviço no último domingo. O programa vencedor do Emmy, liderado pelo falecido James Gandolfini, teve um aumento de 65% ao longo da semana quando “Muitos Santos” se tornou disponível para os assinantes. Como acontece com todos os dispositivos de streaming, a visualização exata não estava disponível e não pôde ser verificada de forma independente.

“Sabíamos que haveria interação, mas ficamos surpresos. A série Sopranos é muito popular. Ela entra e sai do Top 10 de vez em quando e não é um rolo compressor como ‘Friends’ em termos de amplitude, mas vai muito bem “, Andy Forsell, vice-presidente, o CEO e gerente geral da WarnerMedia Direct-to-Consumer diverso.

O CEO acrescentou que “Many Saints” da New Line Cinema deu a oportunidade “para as pessoas apresentarem a série ou, em muitos casos, refazê-la. Foi a semana de ‘Sopranos’ de maior bilheteria de todos os tempos. Não estou chocado com isso , mas bastante surpreso por ele ter superado isso tão rapidamente. ”

Embora grande parte da conversa este ano sobre a HBO Max tenha sido relacionada à decisão sísmica da WarnerMedia de lançar todos os Warner Bros. Fotos de 2021 simultaneamente nos cinemas e na HBO Max, o lançamento de “Many Saints” e “The Soprano’s Blessing” é um estudo de caso de como a empresa alavancou seus ativos criativos.

Continue lendo para uma sessão de perguntas e respostas com Forssell:

“The Many Saints of Newark” era verde antes do lançamento de Strategy Today and Date da HBO Max. Você sabia de antemão que isso teria esse tipo de efeito duplo?

Acho que não importa qual seja a estratégia do dia-a-dia, simplesmente não faz sentido para nós nos emocionarmos com isso. As pessoas querem mais sopranos de qualquer maneira que David sinta que há uma boa história. Estávamos muito animados muito antes disso, mas realmente se encaixa no dia e na data. Todos os meandros para chegar à estratégia que impus este ano, queremos que as pessoas vejam isso. Muitos o viram nos cinemas, muitos mais o viram em serviço e continuarão a vê-lo em serviço. Isso realmente se encaixa neste contexto.

O fim de semana de abertura terminou com o anúncio de que David Chase assinou um novo contrato criativo. O que podemos esperar?

Já ouvi algumas ideias, mas nada sobre o que possamos falar publicamente, a não ser que ele conquistou o direito de realizar quaisquer ideias que tenha, e estamos entusiasmados em vê-lo fazer isso.

Para tocar no marketing, a campanha deste filme adicionou a frase “The Sopranos Story” ao título algumas semanas antes do lançamento. Isso foi intencional e afetou o desempenho?

Houve um aumento no marketing porque era muito útil e uma estrutura adequada [Warner Bros. worldwide marketing head] Equipe de Josh Goldstein. Tenho uma grande organização de marketing de conteúdo anteriormente conhecida como HBO, e eles trabalham em estreita colaboração com Josh. Lideramos muito do que chamamos de “ciência do crescimento”. Tipo, como você usa os dados para ser realmente inteligente sobre como você publica mídia? Como testamos loops e os executamos lá? Aquela peça que vi foi uma grande criatividade de Josh e da equipe que realmente valeu a pena. Enquadramento realmente simples.

“Muitos Santos” é muito parecido com o filme original, embora ainda esteja vinculado a uma grande propriedade da televisão. Obviamente, você está lidando com muitas bibliotecas distintas. É a maior estratégia para explorá-los?

Está nos olhos de quem vê. Há um grande público que concorda que o elenco da HBO tem décadas de memória muscular e faz bem o que faz. É uma mistura interessante em que temos a biblioteca da HBO e tudo o que ela representa, e depois temos a biblioteca da Warner Bros. TV. Nos sentimos muito sortudos. Faz semanas como essa muito divertidas porque há tantos fãs fervorosos de “Os Sopranos”, mas esse show Foi descoberto por estudantes do ensino médio e universitários Imediatamente. Não sei por quê. “Amigos” varreu o ensino médio há uma década, e é interessante ver essas coisas acontecerem.

Em termos de participação, há também um jogo feito para os fãs obstinados de Sopranos selecionarem as versões mais jovens de seus personagens favoritos em “Muitos Santos”.

Isso é uma coisa divertida. Obviamente, até certo ponto, é uma história de origem para Tony e no final do filme você entende muito sobre como ele se tornou o que se tornou. Mas no final, ela é uma grande personagem em Dickie Multisanti. É muito divertido traçar limites ao longo das gerações. Poderia ter sido feito como um desenho animado, mas David resolveu muito bem.

O que um filme como “Muitos Santos” significa para o que a HBO Max considera um filme original?

No mundo teatral tradicional, os estúdios apóiam filmes que ganham ou perdem. Em nosso mundo, existe um elemento disso, queremos que o título seja ótimo e que tenha um bom desempenho. Mas também faz parte da nossa lista de dias e datas deste ano. Nossos telespectadores obviamente votaram para vir para a lista, e há alguns títulos que os atraíram, mas a lista por si só é uma razão para eles ficarem. No final do ano vai começar o triunfo, não são mais 17 ou 18 filmes, só a cauda. Mas vimos isso claramente e “Many Saints” se encaixa nisso como uma grande parte da mistura. A lista tem sido extremamente valiosa para nós, especialmente em um ano em que SVOD e toda a TV tiveram novos programas atingindo qualquer serviço de luz devido à sombra do desligamento da produção do COVID. A lista de filmes tem valor.

Outro ângulo a se olhar é a interação entre um grande filme como este e uma longa série como “Os Sopranos”. Como usuários, amamos esses personagens e esses mundos. Às vezes, apenas nos sentamos e gravamos por duas ou três horas em uma história bem contada. Há outras ocasiões em que o que queremos é um serviço que nos proporcione várias semanas ou meses para desfrutar de algo casual. “Muitos Santos” ficou em primeiro lugar – por uma larga margem – como o maior título do serviço. Esta é uma ótima combinação e vai durar semanas, então terá pernas mais longas devido a essa interação.