The Braves adquirem Robinson Kano – Rumores de troca da MLB

11 de julho: John Hyman do The New York Post Tweets Os Braves planejam adicionar Cano à lista hoje antes de sua série contra os ex-companheiros de equipe de Cano no Mets.

10 de julho: Os corajosos ganharam um jogador Robinson Kano De Padres para considerações monetárias, Kevin Acee do San Diego Union-Tribune relata (Link do Twitter).

Liberado pelo Mets em maio, Kanu assinou um contrato com os Padres logo depois, mas foi liberado novamente depois que ele recusou o pedido da equipe para ir para o Triple-A. O status de veterano de Kano lhe concedeu o direito de se inscrever em uma agência livre, mas depois de verificar suas opções no mercado aberto, ele assinou novamente com o San Diego em um contrato de liga menor.

Desde que se reportou à Triple-A El Paso, Cano se saiu bem, postando barras de 0,333/0,375/0,479 em 104 aparições em painéis. Embora esteja claro que a configuração da liga menor (e o ambiente amigável para rebatidas) deve ser levado em consideração, o desempenho de Kano dá uma dica de que ele ainda tem algo no tanque aos 39 anos, tendo perdido toda a temporada de 2021 devido a um PED suspensão. . O rebatedor Kano está apenas 0,149/0,182/0,189 em 77 combinado com os Padres e Mets no nível da MLB nesta temporada.

Os Braves viram claramente algo de que gostaram e agora enviarão Kano de volta ao NL East para ver se ele pode reviver sua carreira. Atlanta desenvolveu um talento especial para ganhar ouro sobre veteranos em dificuldades, e apenas um ano atrás o clube selecionou vários desses jogadores (ou seja. Eddie RosarioE a Jorge SolerE a Jock PedersonE a Adam Duval) que acabou alimentando sua corrida pelo título mundial. Tão pobre quanto Kano parecia no início desta temporada em Nova York, os fãs do Mets devem ter algum medo de Kano pegar fogo de repente e ajudar o Atlanta a ultrapassar o Mets na East NL.

Atlanta é fraco em rebatidas canhotas, e há uma vaga na segunda base desde então Ozzy Albis Ele ficará de fora até pelo menos meados de agosto enquanto se recupera de uma cirurgia no pé. No papel, Kano é uma espécie interessante que se adapta ao swiping destro Orlando Archia Na segunda base, outra decolagem da direita nela Marcel Ozuna no rebatedor designado.

Não faz muito tempo que Kano ainda estava entre os morcegos mais temidos do jogo, postando um OPS de 0,896 em 182 pontos por segundo para o Mets durante a breve temporada de 2020. Embora seu teste positivo de PED inevitavelmente lance algumas dúvidas sobre esses números, há pouco risco de Atlanta escolher Cano para ver o que ele pode contribuir. Dos US$ 24 milhões devidos a Cano para a temporada de 2022, os Braves terão que cobrir apenas uma parte proporcional do salário mínimo da MLB assim que Cano entrar no elenco ativo, com os Mariners (US$ 3,75 milhões) e o Mets cobrindo o restante.