Texas Longhorns de Chris Beard cai para Texas Tech Red Raiders no retorno do treinador de basquete masculino a Lubbock

LUBBOCK, Texas – Mark Adams permaneceu em South Plains antes mesmo de saber que conseguiria o emprego como novo treinador de basquete masculino da Texas Tech. Chris Beard pegou um avião há 10 meses para Austin, e os fãs do Red Raiders esperaram desde então para que ele soubesse como se sentiam sobre ele partir para seu rival mais odiado.

Kevin Obanor fez 17 pontos com cinco arremessos de 3 pontos e os Red Raiders em 14º lugar venceram o No. 23 Texas 77-64 na noite de terça-feira no retorno de Beard como treinador de sua alma mater em uma arena emocionalmente carregada com mais de 15.000 fãs que adoravam o treinador que levou seu time para o jogo do campeonato nacional há apenas três anos.

“Esta noite não foi sobre mim, pessoal. Estou no registro de toda a minha carreira. E vocês entendem que respeito o adversário e respeito o jogo”, insistiu Beard depois. vitória no Big 12. Teve uma grande multidão esta noite. Achei que era um bom jogo de basquete universitário.”

O jogo estava esgotado há semanas, e era barulhento muito antes do início do jogo. Ficou assim até o final da vitória que manteve os Red Raiders invictos em casa.

Kevin McCullar teve 19 pontos, incluindo 12 de 15 lances livres, enquanto Bryson Williams acrescentou 16 pontos e Davion Warren marcou 10.

Os Red Raiders (17-5, 6-3 Big 12) tomaram a posse exclusiva do terceiro lugar no meio do calendário da conferência, atrás do 10º colocado Kansas e do oitavo colocado Baylor – equipes que venceram nesta temporada.

“Estou aliviado, cansado, mas também muito orgulhoso. Apenas apreciando a forma como nossos jogadores jogaram, eles mostraram muito coração”, disse Adams. “Foi um ambiente incrível. Acho que nunca experimentei algo assim.”

Obanor, Williams e Warren são todos transferências seniores e estão entre os oito recém-chegados nesta temporada para Adams, o técnico de 65 anos que foi o principal assistente de Beard, mas ficou e conseguiu o emprego que sempre desejou em sua alma mater.

Quando perguntado sobre não embarcar naquele avião com Beard em abril passado, Adams respondeu: “Bem, parece muito bom olhando pelo espelho retrovisor”.

Marcus Carr tinha 16 pontos para liderar o Texas (16-6, 5-4). Courtney Ramey tinha 12 pontos, todos em quatro de 3 pontos antes do intervalo.

Beard teve uma recepção muito diferente em Lubbock do que Rick Barnes teve em Austin na noite de sábado, quando o técnico que levou o Texas à Final Four em 2003 fez uma visita com seu time do Tennessee. Os jogadores do Longhorns usaram camisetas durante os aquecimentos que diziam “Obrigado, treinador Barnes”, e houve um tributo em vídeo antes do jogo.

Vários seguranças cercaram Beard quando ele entrou na quadra alguns minutos antes do jogo para uma cascata de vaias.

Muitos alunos entraram na arena passando por cima de um capacho com o rosto de Beard nele. Várias vezes houve cânticos em uníssono usando um palavrão dirigido a Texas e Beard, semelhantes aos que foram ouvidos quando o ônibus da equipe Longhorns na arena para um treino chegou no dia anterior. Houve outros cantos vulgares e muitas vaias por toda parte, mas parecia que nada foi jogado na quadra das arquibancadas.

Havia muitos cartazes caseiros na arena, incluindo um que dizia: “Barba entrou no avião, Adams ficou nas planícies.” Entre os outros estavam “Campeões sem barba”, e um feito em preto e branco Chick-fil – Um texto que dizia “Eat more Bevo.” Havia também a live presencial “Woos!” do lendário lutador Ric Flair, que estava no prédio.

Beard, também com os Red Raiders de 2001 a 2011 como treinador associado de Bob Knight e depois Pat Knight, teve um recorde de 112-55 nas últimas cinco temporadas como treinador principal. Tech foi para o NCAA Elite Eight em 2018 e, um ano depois, terminou 31-7 com uma derrota na prorrogação para Virginia no jogo do campeonato nacional.

Depois que ambas as equipes trocaram algumas cestas para começar o jogo, com Ramey fazendo 3 para uma vantagem de 5-4 no Texas, os Red Raiders seguiram em frente e ficaram com uma sequência de 15-2 que Marcus Santos Silva culminou quando ele desviou em uma cesta de 3 pontos perdida por Daniel Batcho que primeiro ricocheteou na borda várias vezes.

Os Longhorns estavam em 55-49 em dois lances livres de Carr com 8:44 restantes. Mas eles não chegaram mais perto, com Obanor fazendo uma cesta de 3 pontos do canto direito que bateu na lateral do aro, saltou para cima e depois entrou.

“Acho que resistimos ao início emocional do jogo. Estávamos lá depois de quatro ou cinco minutos. No primeiro tempo, tivemos um trecho que com certeza gostaríamos de voltar”, disse Beard. Tenho que ter ótimas performances individuais. E eu pensei que os três ou quatro melhores jogadores da Texas Tech, na minha opinião, jogaram muito bem.”

Os Red Raiders estão 14-0 em casa nesta temporada e venceram 17 seguidas no United Supermarkets Arena, voltando aos três últimos jogos em casa com Beard como treinador na temporada passada.

A Associated Press contribuiu para este relatório.