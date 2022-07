Texas Electricity Grid ERCOT: O Texas Electrical Reliability Council pede conservação à medida que a onda de calor aumenta a demanda

HOUSTON, Texas – Com uma onda de calor severa no Texas levando a um pico recorde na demanda de energia, o Texas Electrical Reliability Council no final do domingo enviou um pedido para que o Texas reduzisse o uso de energia na segunda-feira.

A ERCOT, operadora da rede elétrica do estado, pediu aos texanos que aumentem seus termostatos e adiem a ativação dos principais aparelhos entre 14h e 20h de segunda-feira. A ERCOT também pediu aos principais clientes de eletricidade que reduzam seu uso de eletricidade.

A demanda total de energia projetada deve exceder 79 gigawatts na segunda-feira, disse o ERCOT – o que estabeleceria outro recorde.

A declaração do ERCOT disse que nenhuma interrupção em todo o sistema é esperada no momento.

Ventos fracos também tornam difícil para a rede acompanhar a demanda durante as temperaturas mais quentes do que o normal em julho. A ERCOT disse que as previsões atuais mostram a geração eólica chegando a menos de 10% da capacidade na segunda-feira.

As redes elétricas devem manter a oferta e a demanda em equilíbrio o tempo todo. Quando a rede do Texas cai abaixo de sua margem de segurança contra excesso de oferta, a operadora da rede começa a tomar precauções extras para evitar apagões. A primeira precaução é pedir ao público que reduza o uso de eletricidade.

Eu pedi ERCOT do Texas em maio Para conservar energia durante uma onda de calor que coincidiu com seis interrupções em usinas de energia.

As mudanças climáticas tornaram o calor do Texas mais quente e mais longo. As temperaturas mínimas e máximas diárias médias no Texas aumentaram 2,2 graus Fahrenheit nos últimos 125 anos. O estado acaba de ter o dezembro mais quente já registrado desde 1889.

O prefeito de Houston, Sylvester Turner, respondeu ao pedido do ERCOT na noite de domingo com o seguinte tweet. Todos os departamentos da cidade foram convidados a se preparar para o pior cenário.

