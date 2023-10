Teste antitruste: CEO da Microsoft alerta sobre o impacto do monopólio de pesquisa do Google na IA

CNN

O CEO da Microsoft, Satya Nadella, alertou na segunda-feira sobre um cenário de “pesadelo” para a Internet O domínio do Google na pesquisa online É permitido continuar, disse ele, uma situação que começa com pesquisas em computadores e dispositivos móveis, mas se estende ao campo de batalha emergente da inteligência artificial.

Nadella testemunhou na segunda-feira como parte de Julgamento antitruste abrangente do governo dos EUA Contra o Google, já no 14º dia. Ele é o executivo de tecnologia mais graduado a testemunhar durante o julgamento que foca no poder do Google como mecanismo de busca padrão em dispositivos móveis e navegadores em todo o mundo.

Subindo ao palco de terno e gravata, Nadella retratou o Google como um gigante da tecnologia que fechou as estradas para os consumidores acessarem mecanismos de busca rivais. Seu depoimento refletiu a frustração com a rivalidade de longa data entre a Microsoft e o Google, que pontuou as tensões do julgamento que duraram semanas. (O Google não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.)

No centro da estratégia do Google estavam os acordos com empresas como a Apple, que fizeram do Google o mecanismo de busca padrão para milhões de usuários da Internet.

“Você acorda de manhã, escova os dentes, você pesquisa no Google”, disse Nadella.

Nadella testemunhou que todos os anos em que era CEO da Microsoft, ele tentava, sem sucesso, persuadir a Apple a abandonar o Google como seu parceiro de busca padrão. Nadella acrescentou que a Microsoft estava disposta a gastar aproximadamente US$ 15 bilhões anualmente por esse privilégio. (Um executivo sênior da Apple, Eddy Cue, testemunhou na semana passada que a Apple sempre viu o Google como o melhor produto de busca para seus usuários, uma afirmação que o próprio Google repetiu durante o julgamento.)

No entanto, o que Nadella considera mais preocupante é que a grande quantidade de dados de pesquisa fornecidos ao Google através dos seus acordos de virtualização poderia ajudar o Google a treinar os seus próprios modelos de IA para serem melhores do que os de todos os outros – ameaçando dar uma vantagem ao Google. campo da inteligência artificial generativa. O que consolidaria ainda mais seu poder.

“Será muito mais difícil competir na era da IA ​​com alguém que tenha esta vantagem fundamental”, testemunhou Nadella.

Apesar de ser lucrativo e de ter investido cerca de US$ 100 bilhões nos últimos 20 anos, o Bing, da Microsoft, tem apenas uma participação de mercado de um dígito em busca móvel, e apenas um pouco mais – na adolescência – em busca para desktop, disse Nadella. Acrescentando que um dos seus sonhos era ver o Bing representar pelo menos 20% do mercado nos dois setores.

Nadella observou que o Bing está lutando para aumentar sua participação no mercado, em parte porque ser o provedor de pesquisa padrão para bilhões de dispositivos significa que o Google recebe grandes quantidades de dados por meio de consultas de pesquisa que ajudam o Google a entender no que os usuários podem estar interessados ​​em grande escala. Ele acrescentou que esses “dados dinâmicos” permitiram que o Google permanecesse no topo do mecanismo de busca Bing por anos.

“Cada erro de digitação em um novo filme, cada restaurante local cujo nome você digita incorretamente, é um recurso muito importante para melhorar a qualidade da sua pesquisa”, explicou Nadella. Como o mundo físico está em constante mudança, capturar mudanças nas tendências de pesquisa é essencial para ajudar seu mecanismo de pesquisa a permanecer relevante quando os dados históricos se tornam menos relevantes. Nadella liderou anteriormente os negócios de computação em nuvem da Microsoft e, antes disso, passou vários anos supervisionando a equipe de engenharia responsável por pesquisa e publicidade na empresa, tornando-o bem versado nos vários desafios do Bing.

Agora, Nadella disse que a mesma vantagem de dados poderia criar “mais um pesadelo”, à medida que grandes modelos de linguagem competem com base nos dados nos quais foram treinados.

“O que é preocupante é que isso me lembra o que aconteceu com os acordos de distribuição [in search]”, para atestar.

Durante questionamento pelos advogados do Google, Nadella admitiu que, em alguns casos, as configurações padrão não são o único determinante do sucesso: o Google foi capaz de superar as configurações padrão do Internet Explorer da Microsoft em PCs com Windows para se tornar o navegador de desktop líder no mercado.

Mas Nadella atribuiu o sucesso do Google à relativa abertura da plataforma Windows, alegando que o estado padrão desempenha um papel muito maior em sistemas operacionais móveis controlados de forma mais rígida e em pesquisas, do que na competição por navegadores de desktop.

Além de treinar seus modelos em consultas de pesquisa, o Google também está adotando acordos seguros com editores de conteúdo para garantir acesso exclusivo aos seus materiais para fins de treinamento em IA, de acordo com o CEO da Microsoft. Nas reuniões privadas de Nadella com editores, ele disse ter ouvido que o Google “quer… que você preencha este cheque e queremos que você o iguale”. (O Google não respondeu imediatamente às perguntas sobre esses negócios.)

Os pedidos destacam preocupações sobre “o que está disponível ao público hoje”. [may not be] Disponível ao público amanhã” para treinamento em IA, conforme certificado.

Embora a Microsoft e a Apple tenham seus próprios padrões – por exemplo, ao tornar o Apple Maps o aplicativo de mapeamento padrão em dispositivos iOS – o Google vai muito além de outras empresas de tecnologia ao usar “cenouras e paus” para manter as pessoas usando seus produtos por padrão, como diz Nadella. reivindicado. . Ele citou o requisito de licenciamento do Google que torna a Google Play Store um aplicativo instalado obrigatório como condição para usar o sistema operacional Android – outro tópico controverso no julgamento. Nadella disse que o equivalente seria se a Microsoft ameaçasse bloquear o Microsoft Office se o Bing não fosse o mecanismo de busca padrão, uma medida que ele alegou que não seria do interesse comercial da Microsoft.

Nadella admitiu que o Google não estaria em sua posição dominante se não fosse pelas batalhas antitruste da Microsoft com o governo dos EUA na década de 1990, e disse que a situação em relação ao Google hoje é completamente diferente. A pesquisa na Internet, especialmente em dispositivos móveis, é a maior oportunidade de negócio de software do mundo.

Nadella acredita que o domínio do Google nas buscas aumenta quando sites e editores trabalham para melhorar o algoritmo de busca do Google em vez do Bing, quando os anunciantes migram para o Google e quando os usuários se limitam ao que é familiar.

Em suas negociações infrutíferas com a Apple, Nadella disse que tentou argumentar que o papel atual do Bing nada mais era do que uma ferramenta útil para a Apple “aumentar o preço” de hospedar o Google como provedor de pesquisa padrão – mas que o Bing forneceu um importante contrapeso ao Google. e que a Apple deveria considerar… Investir em uma alternativa à Microsoft para competir. Nadella disse que também sugeriu rodar o Bing em dispositivos Apple como uma espécie de “bem público”.

“Suponha que o Bing saia do mercado”, disse Nadella. “Você acha que o Google continuará pagando [Apple]?