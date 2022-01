Tesla vendeu um recorde de 70.847 carros de fabricação chinesa em dezembro – CPCA

Pessoas passam por um showroom do lado de fora da sede da Tesla China no China Central Mall em Pequim, China, 11 de julho de 2018. REUTERS/Jason Lee

PEQUIM, 11 de janeiro (Reuters) – A fabricante de carros elétricos norte-americana Tesla Corporation (TSLA.O) A empresa vendeu 70.847 carros fabricados na China em dezembro, a maior taxa mensal desde que começou a fabricar em Xangai em 2019, mostraram dados da China Passenger Car Association (CPCA) na terça-feira.

As vendas de dezembro da Tesla, que incluíam 245 para exportação, foram quase três vezes o valor alcançado no mesmo mês do ano passado e 34% superiores às vendas de novembro. Consulte Mais informação

Também aumentou as vendas totais de carros fabricados na China pela Tesla no ano passado para pelo menos 473.078, de acordo com cálculos da Reuters de dados da CPCA, que antes de abril não divulgavam números de exportação de carros da Tesla fabricados na China.

Registre-se agora para obter acesso ilimitado e gratuito ao Reuters.com Registro

Isso é cerca de metade dos 936.000 carros que a montadora americana entregou globalmente no ano passado.

A fábrica da Tesla em Xangai, que começou a entregar carros no final de 2019, começou a fabricar sedãs elétricos Modelo 3 e SUVs Modelo Y para os mercados doméstico e internacional, incluindo Alemanha e Japão.

A montadora, que superou os problemas da cadeia de suprimentos que os rivais enfrentaram para entregar vendas trimestrais recordes, disse durante os resultados do terceiro trimestre em outubro que a produção anual potencial da fábrica de Xangai ultrapassou 450.000 veículos. [ read more ]

Tu Li, diretor administrativo da Sino Auto Insights em Pequim, disse que os números de dezembro mostraram que a marca Tesla na China continua forte e que também é “impressionante” operacionalmente, já que a fábrica de Xangai tem capacidade para produzir cerca de 42.000 veículos por mês em média. .

“Eles excederam em muito esse número em dezembro. E isso apesar da escassez de chips e baterias com a qual outros fabricantes de carros elétricos lidaram.”

Marcas domésticas, incluindo BYD, dominam o mercado de carros elétricos na China (002594.SZ) O Wuling – uma parte da marca nacional da General Motors (GM.N). A Tesla é a única marca estrangeira no top 10, segundo a consultoria Automobility, com sede em Xangai.

A CPCA também disse que a fabricante chinesa de carros elétricos Nio Inc. (NIO.N) 10.489 veículos foram entregues no mês passado, um aumento anual de 49,7%, enquanto a Xpeng Inc (9868.HK) 16.000 veículos entregues. Volkswagen AG (VOWG_p.DE) Ela disse que vendeu mais de 13.787 dinares iraquianos. Série EVs na China em dezembro, o quarto mês consecutivo em que a prova de identidade ocorreu. A família já entregou mais de 10.000 unidades na China.

A CPCA disse que as vendas totais de carros de passageiros em dezembro na China totalizaram 2,14 milhões, queda de 7,7% em relação ao ano anterior.

Registre-se agora para obter acesso ilimitado e gratuito ao Reuters.com Registro

(Reportagem de Sophie Yu, Brenda Goh; Edição de Kirsten Donovan e Louise Heavens)

Nossos critérios: Princípios de Confiança da Thomson Reuters.