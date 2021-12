Tesla lembra quase meio milhão de carros elétricos devido a questões de segurança

SÃO FRANCISCO, 30 de dezembro (Reuters) – Tesla Inc (TSLA.O) Mais de 475.000 veículos elétricos Modelo 3 e Modelo S estão fazendo recall para resolver problemas de câmera retrovisora ​​e porta-malas que aumentam os riscos de colisão, disse o regulador de segurança rodoviária dos EUA na quinta-feira.

A National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) está discutindo outro problema com a câmera com a montadora, enquanto investiga o sistema de assistência ao motorista da empresa.

Os anos do modelo afetados no recall variam de 2014 a 2021, e o número total de veículos recolhidos equivale a aproximadamente meio milhão de veículos que a Tesla entregou no ano passado.

Registre-se agora para obter acesso gratuito e ilimitado ao Reuters.com Registro

O regulador federal disse que o fabricante de veículos elétricos dos EUA está fazendo o recall de 356.309 Modelos 3s 2017-2020 para resolver problemas de câmera retrovisora ​​e 119.009 carros Modelo S devido a problemas no capô dianteiro.

Tesla não foi encontrado para comentar.

Para o modelo 3 sedans, “o cabo da câmera retrovisora ​​pode ser danificado ao abrir e fechar a tampa do porta-malas, impedindo a exibição da imagem da câmera retrovisora”, disse o NHTSA.

A Tesla identificou 2.301 reclamações de garantia e 601 relatórios de campo sobre a questão do veículo nos EUA.

Para veículos Modelo S, problemas de trava podem fazer com que o porta-malas dianteiro abra “sem aviso e prejudique a visão do motorista, aumentando o risco de um acidente”, disse Tesla.

Os carros Tesla Modelo 3 de fabricação chinesa são vistos durante uma cerimônia de entrega em sua fábrica em Xangai, China, em 7 de janeiro de 2020. REUTERS / Ali Song

A Tesla disse que não estava ciente de nenhum acidente, ferimento ou morte relacionado aos problemas relatados com o recall de carros Modelo 3 e Modelo S, disse a NHTSA.

As ações da Tesla caíram 3% pela manhã, mas se recuperaram e foram negociadas ligeiramente em alta, a $ 1.088,76. A montadora mais valiosa do mundo deve relatar um recorde trimestral de entregas de veículos já no sábado.

problema de câmera

Este mês, a NHTSA disse que estava conversando com Tesla sobre problemas de câmera lateral com alguns veículos. L1N2SU2EA

A CNBC relatou que a Tesla estava substituindo cames duplicados defeituosos nos pára-lamas dianteiros de alguns veículos feitos nos Estados Unidos sem fazer o recall das peças.

NHTSA estava investigando 580.000 veículos da Tesla sobre a decisão da montadora de permitir que os jogos fossem jogados nas telas dos carros enquanto em movimento. Consulte Mais informação

Tesla mais tarde concordou em remover esses recursos de jogos enquanto seus carros estavam em movimento, de acordo com a NHTSA. Consulte Mais informação

Sob pressão da NHTSA, Tesla em fevereiro concordou em fazer o recall de 135.000 veículos com telas sensíveis ao toque que poderiam funcionar mal e aumentar o risco de um acidente. Consulte Mais informação

Em agosto, a NHTSA abriu uma investigação formal de segurança no sistema de assistência ao motorista da Tesla Inc após uma série de acidentes envolvendo modelos da Tesla e veículos de emergência. Consulte Mais informação

Registre-se agora para obter acesso gratuito e ilimitado ao Reuters.com Registro

Reportagem adicional de Hyunjoo Jin em San Francisco e Akash Sriram em Bengaluru; Reportagem adicional de David Shepardson em Washington. Edição de David Clarke, Anil de Silva, Alistair Bell e David Gregorio

Nossos critérios: Princípios de confiança da Thomson Reuters.