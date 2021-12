Tesla enfrenta escrutínio do governo dos EUA sobre jogos de tela de toque

foto : Justin Sullivan ( Getty Images )

Quando a Tesla expandiu sua lista crescente de jogos de painel com tela sensível ao toque no inverno passado, uma atualização inexplicavelmente permitiu que os motoristas brincassem com eles enquanto o carro elétrico estava em movimento. Quase um ano depois, o governo dos EUA finalmente pergunta à empresa por quê.

“Estamos cientes das preocupações do motorista e estamos discutindo o recurso com o fabricante”, a US National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) Contar Bloomberg Hoje. “A Lei de Segurança Veicular proíbe os fabricantes de vender veículos com defeitos de projeto que representem um risco de segurança irracional”.

Esta notícia chega apenas um dia depois de os relatórios terem sido enviados por Tempos de nova iorque destaque o problema. Desde o lançamento de Atualização 2020.48.26 Em dezembro de 2020, três jogos –solitárioE Batalha de Polytopia, E Sky Force Reloaded, o último chegou em atualização separada Em julho de 2021 – Permita que os usuários joguem enquanto o Tesla está em movimento.

Como observado antes Tempos de nova iorqueTesla parece estar ciente desse problema. ao começar solitárioPor exemplo, uma mensagem pop-up avisando “Jogar com o carro em movimento é apenas para passageiros”, mas o sistema operacional não faz nada para verificar quem está jogando cartas depois que o usuário confirma que não está dirigindo. Ele funciona principalmente no sistema de honra, como sites com restrição de idade que permitem que os visitantes insiram aniversários falsos.

Adicione isto a Problemas constantes e às vezes fatais Com o sistema de piloto automático da Tesla, está realmente começando a parecer que este passeio é um desastre esperando para acontecer. De acordo com a NHTSA, mais de 3.000 americanos perderam a vida em 2019 devido à distração ao dirigir.

O CEO da Tesla, Elon Musk, anteriormente elogiou as capacidades de jogos de seus carros elétricos, afirmando durante uma apresentação durante o verão que Eles foram capazes de jogar Filme Cyberpunk 2077 Graças à especificação “PlayStation 5-level”.

“Se você pensar em um futuro em que o carro esteja frequentemente em modo de direção autônomo ou autônomo, o entretenimento se tornará cada vez mais importante”, explicou Musk. “Você vai querer assistir filmes, jogar, usar a internet … coisas que você quer fazer se não dirige.”