Tenho que pagar pela modificação? Os desenvolvedores de Valheim não pensam assim

Os mods sempre foram uma forma de os fãs criarem conteúdo para seus jogos favoritos e, por décadas, isso foi visto como uma busca da comunidade, algo livreAlgo que as pessoas fazem por amor a ela. Mas, nos últimos anos, essa situação começou a mudar.

de Skyrim para Grand Theft AutoUm número crescente de criadores de conteúdo de alto perfil está começando a bloquear seu trabalho atrás de paredes de terceiros não pagantes, geralmente em sites de crowdfunding como o Patreon. Esta é uma questão espinhosa! Por outro lado, se as pessoas fazem um trabalho que agrada aos outros, elas merecem ser pagas. Por outro lado, o modding é tradicionalmente gratuito e muitos mods foram criados com base em um trabalho durar Mods – para não mencionar o trabalho dos próprios desenvolvedores de jogos – então, onde os pagadores podem traçar a linha?

Não há claro certo ou errado aqui, o que pode explicar por que tantas empresas –Pelo menos aqueles que não tentaram trazer oficialmente essas coisas para o rebanho— Ele estava contente em deixar isso ferver. Um estúdio que emitiu uma opinião, porém, é o Iron Gate, desenvolvedores Valheim.

Em um comunicado divulgado ontem, eles disseram:

Olá Vikings!

Ultimamente, temos recebido muitas perguntas sobre mods, com o que nós, como empresa, concordamos – e também com o que não concordamos. Então pensamos em tentar esclarecer um pouco as coisas.

Em primeiro lugar, embora não tenhamos nenhum suporte oficial a mods, estamos definitivamente felizes em ver que as pessoas estão participando de nosso jogo e fazendo seus próprios mods para ele. Com certeza é divertido que você queira ser criativo e adicionar suas próprias ideias! O Iron Gate não tem nenhum suporte oficial a mods, o que basicamente significa que qualquer criação e uso de mods é por sua conta e risco, e não podemos garantir que os mods serão compatíveis com as versões mais recentes do jogo.

No entanto, o que mais nos questiona é o fenômeno em que os mods custam dinheiro. Nós certamente entendemos que você gasta muito do seu tempo criando mods, e que você pode querer ser compensado financeiramente por isso, mas o Iron Gate não tolera o bloqueio de conteúdo mod atrás de um acesso pago.

Achamos que cobrar dinheiro por um mod vai contra o espírito criativo e aberto do mod em si e, portanto, pedimos a todos os autores de mods que disponibilizem seus mods gratuitamente para todos que desejam jogá-los. Isso deve incluir o mod inteiro, não apenas fornecer parte do mod de graça, enquanto outra parte custa dinheiro. Se você gostaria de mostrar seu apreço por um autor de mod, é claro que ainda pode apoiá-lo com uma doação voluntária, mas não queremos que o pagamento seja uma condição para acessar um mod.

Além disso, também agradeceríamos se os mods indicassem que são mods não oficiais, seja no jogo ou em qualquer site onde o mod esteja disponível. Às vezes, ingressar em um servidor de mod dedicado fará o download automático de um mod, e simplesmente queremos evitar confusão para os jogadores, para que possam saber se estão jogando um mod ou não. Valheim realmente tem um recurso para isso, onde você pode simplesmente acionar um pop-up no jogo, que permitirá ao jogador saber que seu jogo está sendo executado com um mod.

Obrigado a todos por levar em consideração nossos desejos!

Atenciosamente,

Equipe Portão de Ferro