Tempo estimado de envio para pré-encomendas de novos modelos de MacBook Pro até o final de novembro, início de dezembro

As estimativas de envio da Apple Store para novos pedidos de MacBook Pro de 14 e 16 polegadas estão começando a cair no final de novembro e início de dezembro. Na manhã de domingo, as estimativas para configurações padrão do MacBook Pro de 14 polegadas mostram datas de entrega entre 16 e 23 de novembro. Personalizar o Pro de 14 polegadas pode levar a entrega estimada para meados de dezembro.

Para o MacBook Pro de 16 polegadas, as configurações padrão mostram os tempos de envio estimados entre 23 de novembro e 1 de dezembro, com opções personalizadas também mostrando as datas de envio em meados de dezembro, dependendo da sua escolha.

Apple apresentou seu novo telefone 14 polegadas E 16 polegadas Laptops MacBook Pro no evento “Unleashed” em 18 de outubro. O novo design elimina a Touch Bar em favor de uma linha de funções em tamanho real. Maçã também adicionou um diploma para monitores do MacBook Pro pela primeira vez, e trouxe de volta mais opções de portas, incluindo uma porta HDMI, três portas Thunderbolt, um slot para cartão SD e um conector de fone de ouvido.

Também receberemos um carregador MagSafe de volta com o novo MacBook Pro, com a Apple prometendo carregar até 50 por cento em 30 minutos. Os novos laptops também terão a tecnologia de taxa de atualização adaptativa da Apple ProMotion e Mini LED Telas de atualização de 120 Hz.

O modelo de 14 polegadas começa em US $ 1.999, e o modelo de 16 polegadas começa em US $ 2.499.