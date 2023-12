Tempestade “canibal” devastadora pode trazer a aurora boreal para Portugal

‘Depois da chuva’ vem o frio…

As chuvas de ontem, que causaram inundações e destruição em grande parte do país, deverão ser substituídas por uma “frente fria” temperada por uma “tempestade canibal”.

O que isto significa para Portugal é que Pela segunda vez desde 1930As Luzes do Norte (Aurora Boreal) são visíveis no céu noturno.

José Afonso, investigador e presidente da Sociedade Astronómica Portuguesa, explica.Uma ‘tempestade solar mais forte’ está prestes a passar ou colidirJunto com a Terra, após uma série de explosões no Sol (em 28 de novembro), ela ejetou muitas partículas carregadas para o espaço.

Atualmente, há dois ou três que poderão colidir com a Terra, disse ontem à SIC à SIC. Um deles será mais forte que todos e por isso se chama ‘.Tempestade Canibal‘.

Segundo Afonso, é possível Comunicação via satélite Perturbado também Comunicação via rádio. As auroras de algumas semanas atrás são menos prováveis ​​de serem vistas em latitudes relativamente baixas, mas ainda são possíveis.

O sol tem um período de pico de atividade de 11 anos, explica o especialista, que aumenta e diminui ao longo do ciclo. Neste momento, apresenta pico de atividade causando diversas erupções em sua superfície, que jogam para longe grandes quantidades de material. Ao longo do caminho, eles podem encontrar a Terra.

“Como resultado, as tempestades solares afetam a Terra. E o que você pode ver? Auroras. Espetáculos de luz visíveis no céu noturno e são causados ​​pela interação de partículas energéticas ejetadas pelo Sol com a atmosfera terrestre.

Segundo o pesquisador, o fenômeno é “benigno e espetacular” e geralmente ocorre apenas nas regiões norte ou sul próximas aos pólos. Em geral, a observação de auroras não se estende a latitudes muito baixas como Portugal.

Entretanto, muitos estão hoje a realizar uma operação de limpeza em consequência das chuvas de ontem, que provocaram inundações regulares em zonas baixas de Lisboa.

Dezembro pode ser frio, com geadas e até alguma neve nas regiões norte e centro, mas não por muito tempo, de acordo com os canais meteorológicos.

Fonte: SIC Notícias