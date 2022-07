Telescópio James Webb: primeiras imagens ao vivo da NASA

Em 2002, o então administrador da NASA Sean O’Keefe anunciou que o próximo telescópio da agência teria o nome de James Webb, que comandou a NASA durante a década de 1960, quando se preparava para pousar na lua. Ele era um defensor ferrenho da ciência espacial.

Alguns astrônomos ficaram desapontados por ele não ser nomeado astrônomo, enquanto outros objetaram por motivos mais sérios que Webb tinha alguma responsabilidade por um evento durante o governo Truman conhecido como Lavender Scare que levou ao expurgo de trabalhadores gays e lésbicas de o Departamento de Estado. Na época, o Sr. Webb era subsecretário de Estado.

A questão ganhou destaque há um ano, quando quatro astrônomos – Lucianne Walkowicz da JustSpace Alliance e Adler Planetarium em Chicago, Chanda Prescod-Weinstein da Universidade de New Hampshire, Brian Nord do Fermi National Accelerator Laboratory e da Universidade de Chicago e Sarah Tuttle da Universidade de Washington — Um editorial publicado na Scientific American, “O Telescópio Espacial James Webb precisa ser renomeado. “

A NASA disse que investigaria as alegações e publicaria um relatório. Mais tarde, em setembro passado, Bill Nelson, atual administrador da NASA e ex-senador da Flórida, anunciou que não via necessidade de mudar o nome. Nenhum relatório foi divulgado, enfurecendo os críticos.

Em março, após o lançamento do telescópio, A revista Nature relatou com base nos pedidos da Lei de Liberdade de Informação Que a NASA levou as alegações tão a sério que Paul Hertz, diretor de astrofísica na época, escreveu astrônomos de fora perguntando se ele deveria mudar o nome do telescópio. A resposta foi não, mas ele não falou com nenhum astrônomo LGBT.

A revista também relatou registros do caso Clifford Norton. Ele foi demitido da NASA em 1963 – durante o mandato de Webb – por ser gay, e o material de arquivo aludia a um “hábito da agência” de separar as pessoas para atividades homossexuais. O Sr. Norton apelou e ganhou um caso histórico contra tal discriminação em 1969.

Em novembro de 2021, o Comitê Consultivo de Astrofísica da NASA pediu à agência que enviasse um relatório completo.

O Sr. O’Keefe, o ex-gerente, defendeu sua escolha por e-mail.

“Indiscutivelmente, se não fosse a determinação de James Webb em realizar a visão mais ousada de sua época, nossa capacidade de explorar hoje seria muito diferente”, disse O’Keefe.

Mas isso não foi suficiente para os críticos. “Se ele não foi responsável pelas coisas ruins que aconteceram enquanto ele estava no poder, por que ele deveria ser responsável pelas coisas boas?” Dr. Prescod Weinstein disse. “Parece haver um pensamento duplo acontecendo aqui, com as pessoas confiando a ele a responsabilidade pelas coisas que amam em seu legado e fingindo que ele é responsável apenas pelas coisas que amam”.

“Se nossos telescópios devem ter o nome de pessoas, eles devem ter o nome das pessoas que nos inspiram a ser o melhor de nós mesmos”, acrescentou o Dr. Prescod-Weinstein.