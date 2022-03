Telescópio James Webb da NASA provoca outra visão de uma estrela atraente

Faz apenas três meses desde que o Telescópio James Webb da NASA Sua jornada começou Já está apresentando resultados.

Apesar de sua localização Clipes do espelho ainda não alinhados, o telescópio captou uma imagem de uma estrela excitante, De acordo com o blog da NASA Postado na sexta.

A questão agora é: o que vamos descobrir mais com essa ferramenta incrível?

Imagem sedutora de uma estrela

“Ainda temos trabalho a fazer, mas estamos cada vez mais satisfeitos com os resultados que estamos vendo”, disse Lee Feinberg, gerente de elementos do telescópio óptico da Webb no Goddard Space Flight Center da NASA. “Anos de planejamento e testes estão valendo a pena, e a equipe não poderia estar mais animada para ver o que as próximas semanas e meses trarão”.

A nova imagem divulgada é a primeira imagem “empilhada” de Webb da estrela HD 84406 e dá uma ideia de quão nítido será o olho do telescópio quando atingir sua forma final. O termo “pilha” refere-se à forma e aos processos que o telescópio teve que realizar para produzir a imagem.

A imagem completa da estrela HD 84406. Fonte: NASA

Os engenheiros da NASA começaram com um Um processo chamado alinhamento de segmentos. Isso ocorre quando todas as 18 tiras de berílio e espelhos banhados a ouro e berílio são cuidadosamente colocados em alinhamento um com o outro.

O próximo passo é chamado de “empilhamento de imagens” e de onde veio o termo “pilha”. No processo, os engenheiros ativaram grupos de seis espelhos simultaneamente e os instruíram a redefinir sua luz para interferir.

Depois que todas essas etapas foram concluídas, a NASA conseguiu produzir uma imagem da estrela distante usando a principal ferramenta científica da Web: NIRCam.

Próximos passos

O que vem a seguir para um telescópio poderoso? O instrumento acaba de passar pelo segundo e terceiro estágios de um processo de sete etapas projetado para alinhar totalmente os espelhos do telescópio e operar todas as 18 partes como uma única unidade.

À medida que o Telescópio Webb completa cada estágio, as imagens que ele produzirá se tornarão cada vez mais claras, como nunca antes. É um momento emocionante para os astrônomos de todos os lugares enquanto esperam que Webb atinja sua forma final completa e, esperançosamente, desbloqueie algumas das Os mistérios mais profundos do Cosmo.