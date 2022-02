Telescópio Espacial James Webb da NASA tira suas primeiras fotos da luz das estrelas

O Telescópio Espacial James Webb da NASA capturou seus primeiros fótons de luz estelar, iniciando um “processo de alinhamento” de três meses para estar pronto para observar o universo.

O observatório infravermelho foi lançado no dia de Natal do ano passado, do espaçoporto da Agência Espacial Européia na Guiana Francesa, a bordo de um foguete Ariane 5.

Depois de percorrer um milhão de milhas, finalmente chegou ao seu destino, onde iniciou o processo de resfriamento, calibrando seu espelho e instrumentos.

A “primeira luz” é um marco importante para qualquer telescópio, pois é o ponto onde a luz das estrelas é detectada pelo observatório e seus diversos instrumentos.

As partículas de luz viajaram por todo o telescópio e foram detectadas pelo instrumento Near Infrared Camera (NIRCam). Um marco que é o primeiro de vários passos para tirar imagens desfocadas usadas para configurar o telescópio.

“Este é o início do processo, mas os resultados iniciais até agora correspondem às expectativas e simulações”, explicou a NASA.

O Telescópio Espacial James Webb da NASA capturou seus primeiros fótons de luz estelar ao iniciar um ‘processo de alinhamento’ de três meses para estar pronto para observar o universo

Cientistas da Ball Aerospace, do Space Telescope Science Institute e do Goddard Space Flight Center da NASA usam dados do NIRCam para alinhar o telescópio.

Este é um processo que ocorrerá em sete etapas ao longo dos próximos três meses e finalmente culminará em um telescópio alinhado e pronto para dispositivos de Internet.

A NASA alertou que as imagens capturadas durante o processo de alinhamento “não serão bonitas”.

Eles existem apenas para servir ao propósito de preparar o telescópio para a ciência e para tirar fotos impressionantes do universo no final do verão.

Para trabalhar em conjunto como um único espelho, as 18 partes primárias do telescópio devem corresponder umas às outras em uma fração do comprimento de onda da luz.

Para colocar isso em perspectiva, se o espelho inicial de Webb fosse do tamanho dos Estados Unidos, cada parte seria do tamanho do Texas, e a equipe precisaria alinhar as alturas dessas partes do tamanho do Texas umas com as outras, e a NASA mostrado que a resolução é de cerca de 1,5 polegadas.

As sete etapas de preparação para a ciência são: seleção da imagem do clipe, alinhamento do clipe, empilhamento de imagens, gradiente aproximado, gradação exata, alinhamento do telescópio sobre os campos de visão do instrumento e alinhamento repetido para correção final.

READ Kate Hudson ousa por uma boa causa em um conjunto de renda e sapatos brancos brilhantes O observatório infravermelho foi lançado no dia de Natal do ano passado, do espaçoporto da Agência Espacial Européia na Guiana Francesa, a bordo de um foguete Ariane 5.

Telescópio Espacial James Webb da NASA vale US $ 10 bilhões Operador ou operador: NASA Lançado: 25 de dezembro de 2021 O processo completo começa: Verão 2022 Localização: Ponto Sol e Terra L2 Tipo de órbita: Órbita do halo Duração da missão: 20 anos (esperado) diâmetro do telescópio: 21 pés (6,5 m) Comprimento focal: 431 pés (131,4 m) comprimentos de onda: 0,6 – 28,3 µm

“O telescópio levará muito mais tempo para operar do que os telescópios espaciais anteriores, porque o espelho primário Webb é composto de 18 peças individuais de espelho que precisam trabalhar juntas como uma única superfície óptica de alta resolução”, disse a equipe.

Uma das primeiras tarefas será mover a espaçonave, alinhando-a com o primeiro alvo de calibração – uma estrela brilhante chamada HD 88406.

Os engenheiros tirarão 18 imagens desfocadas separadas em HD 84406 usando cada um dos espelhos, através dos quais um computador determinará exatamente como cada um deve ser orientado para colocar o telescópio em foco.

A orientação de cada espelho pode ser ajustada nos menores incrementos – cada um igual a dez mil a largura de um fio de cabelo humano.

Segundo a NASA, o processo de alinhamento inicial deve levar três meses para ser concluído. Quando o telescópio estiver operacional, os espelhos também devem ser verificados e reorganizados a cada poucos dias, se necessário.

O astrofísico Eric Mamajek, da NASA JPL, disse no Twitter que a estrela era um pouco mais fria, mas muito maior e mais luminosa que o Sol.

Ele disse que sua temperatura de superfície é de cerca de 5.000 Kelvin, ou 8.540 graus Fahrenheit, em comparação com o sol do Sol de 5.778 Kelvin, ou 9.940 Fahrenheit.

Com cerca de 4,4 vezes o tamanho do Sol e 11 vezes mais brilhante, pode realmente ser parte de um par binário, de acordo com dados do telescópio Gaia da Agência Espacial Europeia.

Depois de percorrer um milhão de milhas, finalmente chegou ao seu destino, onde iniciou o processo de resfriamento, calibrando seu espelho e instrumentos.

HD 84406: A primeira estrela observada pelo WEBB TELESCOPE HD 84406 é uma estrela parecida com o Sol perto da Ursa Maior a cerca de 260 anos-luz de distância. READ Os casos de Covid no Reino Unido aumentaram, mas agora estão caindo drasticamente Será muito brilhante para estudar com Webb quando o telescópio começar a focar, mas é um bom alvo de calibração. Sua temperatura de superfície é de cerca de 5.000 Kelvin, ou 8.540 graus Fahrenheit, em comparação com o sol do Sol de 5.778 Kelvin, ou 9.940 graus Fahrenheit. Com cerca de 4,4 vezes o tamanho do Sol e 11 vezes mais brilhante, pode realmente ser parte de um par binário, de acordo com dados do telescópio Gaia da Agência Espacial Europeia. Se fosse um par binário, então a estrela mais jovem provavelmente seria uma anã vermelha com cerca de metade do tamanho do Sol, e a estrela principal tem cerca de 3 bilhões de anos – um pouco mais jovem que o Sol.

Se fosse um par binário, então a estrela mais jovem provavelmente seria uma anã vermelha com cerca de metade do tamanho do Sol, e a estrela principal tem cerca de 3 bilhões de anos – um pouco mais jovem que o Sol.

Tirar fotos dessa estrela permitirá que os engenheiros criem uma imagem dessa parte do céu, deslocando gradualmente cada uma das oito partes individuais do espelho até que vejam a mesma imagem.

Um por um, moveremos 18 segmentos em sentido inverso para determinar qual segmento cria a imagem do clipe. Depois de combinar os segmentos do espelho com suas respectivas imagens, podemos inclinar os espelhos para aproximar todas as imagens de um ponto comum para análise posterior. Eles disseram que esse arranjo é chamado de “matriz de imagem”.

Depois de ter a matriz, a equipe começará a desfocar as imagens do clipe movendo levemente o espelho secundário e aplicará um processo chamado “recuperação de fase” para determinar a localização exata.

Isso ainda não é suficiente para fazer com que os 18 painéis funcionem como um único espelho, então eles colocam toda a luz em um só lugar e empilham as imagens umas sobre as outras.

No final do processo, eles terão o telescópio perfeitamente alinhado, com cada uma das dezoito partes trabalhando em conjunto, após o que começarão a configurar os instrumentos.

Esses dispositivos dentro do telescópio permitem que ele processe diferentes comprimentos de onda de luz e produza imagens de diferentes maneiras.

As primeiras imagens reais, e a primeira imagem científica da Web, são esperadas em maio, com as primeiras imagens divulgadas ao público cerca de um mês depois.

Não está claro quais serão essas primeiras observações, mas alguns dos primeiros projetos de Webb irão explorar planetas orbitando estrelas distantes.