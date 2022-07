Telescópio Espacial James Webb da NASA: Presidente Biden revela primeira imagem impressionante

A imagem mostra o SMACS 0723, onde um enorme grupo de aglomerados de galáxias atua como uma lente de aumento para os objetos atrás deles. Essa chamada lente gravitacional, e isso criou a primeira visão da deep web de galáxias incrivelmente antigas, distantes e fracas.

A apresentação foi feita na Casa Branca durante um evento de pré-visualização com o administrador da NASA, Bill Nelson.

De acordo com Nelson, “é a imagem mais profunda do nosso universo já tirada”.

Algumas dessas galáxias distantes e aglomerados de estrelas nunca foram vistas antes. O aglomerado de galáxias aparece como apareceu há 4,6 bilhões de anos.

De acordo com uma declaração da NASA, “Esta fatia do vasto universo cobre um pedaço de céu do tamanho de um grão de areia que uma pessoa segura na Terra no comprimento do braço”.

A imagem, tirada por uma webcam de infravermelho próximo, consiste em imagens tiradas com diferentes comprimentos de onda de luz durante um período de 12,5 horas. Demorou semanas para o Telescópio Espacial Hubble capturar os campos mais profundos.

O restante das imagens coloridas de alta resolução aparecerá pela primeira vez na terça-feira, 12 de julho.

O observatório espacial, lançado em dezembro, poderá ver o interior Atmosferas dos planetas exteriores E a Observando algumas das primeiras galáxias Eles foram criados depois que o universo começou a vê-los através da luz infravermelha, que é invisível ao olho humano.

A primeira versão das imagens destaca as capacidades científicas do Webb, bem como a capacidade do enorme espelho dourado e das ferramentas científicas de produzir imagens impressionantes.

Vários eventos estão acontecendo durante o lançamento da imagem na terça-feira, e todos serão transmitidos ao vivo site da NASA

Os discursos de abertura da liderança da NASA e da equipe Webb começarão na terça-feira às 9h45 ET, seguidos por um lançamento de imagem que começa a ser transmitido às 10h30 ET. As imagens serão reveladas uma a uma, e uma conferência de imprensa às 12h30 ET fornecerá detalhes sobre elas.

primeiras fotos

A NASA compartilhou os primeiros alvos cósmicos de Webb na sexta-feira, fornecendo um teaser do que o lançamento da imagem de terça-feira incluirá: a Nebulosa Carinae, WASP-96b, a Nebulosa do Anel Sul e o Pentagrama de Stefan.

Localizada a 7.600 anos-luz de distância, a Nebulosa Carina é um berçário estelar, onde nascem as estrelas. É uma das maiores e mais brilhantes nebulosas do céu e abriga muitas estrelas muito maiores que o nosso Sol.

O estudo de Webb do planeta gigante gasoso WASP-96b será o primeiro espectro colorido de um exoplaneta. O espectro incluirá diferentes comprimentos de onda de luz que podem revelar novas informações sobre o planeta, como se ele tem uma atmosfera. Descoberto em 2014, o WASP-96b está localizado a 1.150 anos-luz da Terra. Sua massa é metade da de Júpiter e completa uma órbita em torno de sua estrela a cada 3,4 dias.

A Nebulosa do Anel Sul, também conhecida como ‘Burst Eight’, está localizada a 2.000 anos-luz da Terra. Esta grande nebulosa planetária inclui uma nuvem de gás em expansão ao redor de uma estrela moribunda.

A visão do Telescópio Espacial do Pentagrama Stefan revelará a maneira como as galáxias interagem umas com as outras. Este compacto aglomerado de galáxias foi descoberto pela primeira vez em 1787, localizado a 290 milhões de anos-luz de distância na constelação de Pégaso. De acordo com uma declaração da NASA, quatro das cinco galáxias do aglomerado estão “trancadas em uma dança cósmica de encontros convergentes frequentes”.

Os alvos foram escolhidos por um painel internacional, incluindo membros da NASA, da Agência Espacial Européia, da Agência Espacial Canadense e do Space Telescope Science Institute em Baltimore.

eu olho para frente

Esta será a primeira de muitas imagens do Webb, o telescópio mais poderoso já lançado ao espaço. A missão, que originalmente deveria durar 10 anos, tem capacidade de combustível suficiente para operar por 20 anos, de acordo com o vice-administrador da NASA, Pam Milroy.

“O Webb pode voltar no tempo após o Big Bang procurando galáxias tão distantes, que levou vários bilhões de anos para viajar dessas galáxias para nós”, disse Jonathan Gardner, vice-cientista-chefe do Projeto Webb da NASA. , durante uma recente conferência de imprensa. “A Web é maior que o Hubble, então pode ver galáxias mais fracas e distantes.”

Eric Smith, cientista do programa da Web e cientista-chefe da Divisão de Astrofísica da NASA, disse que o objetivo inicial do telescópio era ver as primeiras estrelas e galáxias do universo e observar “o universo brilhar suas luzes pela primeira vez”.

Smith trabalha na Webb desde o início do projeto em meados da década de 1990.