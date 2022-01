Tecnologia 5G: companhias aéreas suspendem alguns voos nos EUA devido a problemas de implantação

Emirates, Air India, All Nippon Airways, Japan Airlines, Lufthansa e British Airways anunciaram mudanças em alguns voos, Citando o caso

A Emirates disse que suspenderia voos em nove aeroportos dos EUA: Boston, Chicago O’Hare, Dallas Fort Worth, George Bush Intercontinental em Houston, Miami, Newark, Orlando, São Francisco e Seattle. Ele disse que continuaria voando para o Aeroporto John F. Kennedy em Nova York, Los Angeles International e Washington Dulles.

Estamos trabalhando em estreita colaboração com fabricantes de aeronaves e partes interessadas para aliviar as preocupações operacionais e esperamos retomar os serviços nos EUA o mais rápido possível. Ele disse na declaração dela.

A Air India disse que suspenderia os serviços entre Delhi, San Francisco, Chicago e John F. Kennedy. O voo de Mumbai para Newark também será suspenso. Continuará a voar para Washington Dulles.

Tanto a ANA quanto a Japan Airlines disseram que cancelaram alguns voos para os Estados Unidos que estavam programados para usar aeronaves Boeing 777, mas operarão alguns voos usando aeronaves Boeing 787.

A alemã Lufthansa cancelou um voo entre Frankfurt e Miami. A empresa disse que substituiria os Boeing 747-8 por 747-400 em voos de Frankfurt para Los Angeles, Chicago e São Francisco.

Um porta-voz da British Airways disse à CNN Business que “teve que fazer alguns cancelamentos” porque a decisão das operadoras de adiar a ativação do novo serviço 5G em alguns locais não incluiu todos os aeroportos atendidos pela companhia aérea.

Outras companhias aéreas, incluindo Virgin Atlantic e Air France-KLM, disseram que não cancelaram nenhum voo, mas estão monitorando a situação.

linhas Aéreas Delta A partir de A empresa disse que planejava um possível cancelamento relacionado ao clima na quarta-feira devido ao novo serviço 5G perto de dezenas de aeroportos dos EUA.

Os reguladores de transporte já estavam preocupados que a versão do 5G programada para ser executada pudesse interferir em alguns instrumentos de aeronaves, e vários grupos do setor aéreo compartilharam essas preocupações – apesar das garantias das operadoras federais e sem fio.

Especificamente, a FAA estava preocupada que as antenas de celular 5G perto de alguns aeroportos – não dispositivos aéreos para viajantes aéreos – pudessem causar leituras de alguns equipamentos de aeronaves projetados para informar aos pilotos a que distância do solo eles estão. Esses sistemas, conhecidos como altímetros de radar, são usados ​​durante todo o voo e são equipamentos críticos. (Os altímetros de radar diferem dos altímetros padrão, que dependem das leituras da pressão do ar e não usam sinais de rádio para medir a altitude.)

Em dezembro, a FAA exportar Uma ordem urgente proíbe os pilotos de usar altímetros potencialmente afetados em aeroportos onde as condições de baixa visibilidade o exijam. Essa nova regra pode impedir que aviões cheguem a determinados aeroportos em determinadas circunstâncias, porque os pilotos não poderão pousar usando apenas instrumentos.

A AT&T, dona da empresa controladora da CNN, e a Verizon anunciaram na terça-feira que atrasarão a ativação do 5G em algumas torres ao redor de alguns aeroportos. Tecnologia sem fio implantada perto dos principais aeroportos marcado para quarta-feira

“Estamos frustrados com a incapacidade da FAA de fazer o que quase 40 países fizeram, que é implantar com segurança a tecnologia 5G sem interromper os serviços de aviação, e instamos a fazê-lo em tempo hábil”, disse Megan Ketterer, porta-voz da AT&T. .

Administração de Biden Ele saudou o atraso, dizendo em um declaração Que “o acordo evitará interrupções potencialmente devastadoras nas viagens de passageiros, operações de carga e nossa recuperação econômica, permitindo mais de 90% das implantações de torres sem fio conforme programado”.

As companhias aéreas também elogiaram a medida.

“Embora este seja um desenvolvimento positivo para evitar interrupções em larga escala nas operações de voo, algumas restrições de voo podem permanecer”, disse a Delta em comunicado. uma permissão

Em uma carta na terça-feira, os executivos-chefes de 10 companhias aéreas pediram ao governo Biden que adiasse a oferta já atrasada. As companhias aéreas estimam 1.000 interrupções de voo por dia devido à possível interferência com altímetros de radar usados ​​pelos pilotos para pousar em condições de baixa visibilidade. A indústria de telecomunicações não comentou a carta, mas disse que as preocupações são infundadas porque não houve problemas em outros países onde o 5G já está sendo implementado.

– Brian Fong, Jackie Wattles e Chris Liakos contribuíram para este artigo.