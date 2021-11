Taylor Swift Unleashes Her Red 30 Song (versão Taylor)

Taylor Swift foto : Demetrius Kambouris / Getty Images para o Hall da Fama do Rock and Roll

Taylor Swift remasterizou, lançou e relançou a versão de Taylor de seu álbum marcante de 2012 vermelho Ele finalmente chegou, sendo lançado hoje à noite em uma série de downloads, streaming de álbuns e tentativas de peneirar 30 canções épicas em um período de tempo razoável.

A segunda parcela no Swift’s um grupo da (Versão Taylor) liberar E o novo vermelho Contém regravações de todas as músicas em vermelhoEdições Original e Deluxe , junto com clipes de “From The Vault” originalmente destinados ao álbum. Isso inclui uma versão de 10 minutos de “All Too Well”, uma das favoritas dos fãs que foi cortada de sua versão muito mais longa para se ajustar ao álbum original. (Há também um curta-metragem chamado All Too Well, estrelado por Sadie Sink e Dylan O’Brien, que será lançado em breve. .)

Swift anunciou o lançamento em ambos os programas Late Night Tonight da NBC e saindo com Jimmy Fallon no Show de hoje à noiteE Em seguida, entre para conversar com Seth Meyers, falar sobre o projeto e, é claro, jogar um dos jogos intermináveis ​​de Jimmy Fallon.

enquanto, vermelho Supostamente serve como um teste de quanto Versão taylor o mundo na verdade Interessado em; seu primeiro projeto, Afraid (versão Taylor)Foi lançado com fortes críticas em abril, motivado pelo fato de que não foi Apenas uma renovação. Swift é uma artista diferente e mais confiante em 2021, e ouvi-la revisitar seu antigo material revela grandes mudanças em sua perspectiva e talentos. (o espaço entre vermelhoA versão de 2012 é muito mais curta do que a versão estendida destemido, mas ainda é interessante ouvi-la descobrir como se dirigir ao seu eu mais jovem. )

NS Claro, também há Um pouco deliciosa schadenfreude por saber que cada fluxo de (Versão Taylor) dessas músicas é um deliberado sinal de positivo para o nariz lambreta Brown e sua antiga marca grande maquina, o último que vendeu os masters das canções do Swift pela primeira vez há alguns anos. A capacidade de Swift não apenas de encontrar uma maneira de ter seu trabalho de volta – mas também de transformá-lo em uma grande celebração dessa música – pode ser a coisa mais importante para Taylor Swift em todo esse empreendimento.