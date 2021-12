‘Talvez os odiadores estivessem certos’

A adaptação live-action de Cowboy Bebop lançou seus primeiros 10 episódios na Netflix no início deste ano e, infelizmente, parece que esses também serão os últimos. Com o serviço de transmissão ao vivo anunciando que a adaptação do anime não retornará para a segunda temporadaO ator Mostafa Shaker, que interpretou Jet Black, comentou sobre o cancelamento do show, observando que ele estava grato por seu papel como a figura paterna na equipe do bebop.

Isso é o que Shaker disse sobre o cancelamento da série:

“Que oportunidade realmente legal? Fora para nós quando a merda bateu no ventilador. 👏🏿👏🏿 Mas no final do dia trabalho é trabalho e este era um grande navio que precisava de muito combustível. Os ‘inimigos’ provavelmente fizeram nós e os críticos provavelmente não foram tão bons quanto pensávamos. Tudo que sei é que conseguimos isso nas circunstâncias mais loucas e estou orgulhoso do que fizemos. Obrigado por sonhar conosco. Vejo vocês, vaqueiros espaciais🦾🤠🔥 🚀✨ “

Embora tenha havido muitas críticas dos fãs sobre a nova sérieA atuação de Shakir como Jet foi um dos aspectos mais universalmente elogiados do novo filme no mundo Cowboy Bebop. Em nossa revisão da série, tínhamos o que dizer sobre essa nova versão de Jet Black, a figura paterna dos caçadores de recompensas que habitam a espaçonave conhecida como Bebop, assim como as outras estrelas do show:

“Ao abordar esta recriação de 10 episódios, devemos nos safar com algumas coisas boas Com relação a este carro de campeonato John Chow, Mustafa Shakere Daniela Pineda como o trio pop principal em Spike, Jet e Fay. A química entre eles é a maior força do show, já que cada ator apresenta o elenco como uma família que adora vê-los brincar uns com os outros enquanto se preparam para a próxima grande pontuação. Todos os atores aqui gostam claramente de seus personagens e isso mostra ao público, ao mesmo tempo que cria uma atmosfera divertida e um senso de diversão de trás e de frente. “

o que você acha de cowboy bebop cancelamento? Sinta-se à vontade para nos contar nos comentários ou entrar em contato comigo ao vivo no Twitter @EVComedy para falar sobre todas as coisas de comédia, anime e o mundo do Bebop.

Via Instagram Mustafa Shaker