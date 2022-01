Super Bowl 2022: Os melhores destaques de TV e alto-falantes antes do grande jogo

todo mundo quer Grande TV para o grande jogo.

Para quem está pensando em fazer um upgrade seus equipamentos de entretenimento domésticoEsta é a época do ano para começar a procurar. Várias empresas estão oferecendo vendas antes do Super Bowl de 2022, ao mesmo tempo em que tentam se livrar dos modelos do ano anterior para abrir espaço para os mais novos.

A Best Buy tem uma variedade de TVs de tela grande à venda, incluindo muitas da Samsung, Sony e LG. Por exemplo, o monitor de 65 polegadas Sony X85J Series LED 4k UHD que geralmente custa US$ 1.199,99 é vendido por apenas US$ 799,99.

Enquanto isso, o Walmart está oferecendo uma TV LED LG 4K de 55 polegadas por US$ 398, abaixo dos US$ 468. O Walmart também tem TVs da Samsung, Vizio e Philips à venda, além de muitas outras marcas menores.

Algumas pessoas podem estar procurando algo um pouco maior, como a TV LED Samsung QLED 4k de 70 polegadas, que o Walmart cortou de US$ 1.347,99 para US$ 1.047,99.

As televisões tornaram-se mais finas na última década, o que significa que alguns sacrifícios foram feitos. Isso significa que muitas TVs modernas não possuem ótimos alto-falantes, o que pode ser um problema ao tentar assistir ao jogo com um grande grupo de pessoas.

A Best Buy oferece um alto-falante Samsung com subwoofer sem fio que normalmente custa US$ 400 por apenas US$ 300.

Para o Roku, ele faz um alto-falante e caixa de streaming em um, o que é útil para quem não deseja conectar um grande número de dispositivos próximos à TV. Os Roku Streambars geralmente começam em US $ 130 (com modelos mais sofisticados custando mais), mas a Amazon oferece o modelo básico por US $ 99.

As pessoas que procuram uma grande atualização podem considerar o uso de um projetor. É a maneira mais fácil de obter uma tela enorme dentro de casa, esses dispositivos também podem ser usados ​​ao ar livre. Enquanto o projetor Hisense L9G TriChroma Short Throw ainda custa US $ 4.999 na Amazon, esse preço cai de US $ 6.500.