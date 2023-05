Street Fighter 6 é muito divertido para jogadores casuais e dedicados

Eu tenho um relacionamento romântico com o Street Fighter desde os 13 anos.

Era o início de março de 1991, e meu namorado e eu estávamos comemorando seu aniversário de 14 anos em Santa Cruz, Califórnia, passando o fim de semana o máximo que podíamos no calçadão. Sua mãe deu a cada um de nós uma nota de $ 20 para a máquina de troco, e estávamos determinados a expandir nossas instalações o máximo que pudéssemos.

Brawlers rolam como Tartarugas Ninja Mutantes E a luta final Era o nosso jogo favorito. Também adoramos enfrentar o que considero o primeiro jogo de luta real e sem botões. robotron– Padrão, joystick duplo campeão de karatê.

Quando nos deparamos com um arquivo Street Fighter II: Guerreiro Global Táxi parado no meio da pista, paramos no meio do caminho. Tudo sobre ele, desde os seis botões por jogador até os sprites e grandes fundos dinâmicos, parecia grande demais para nossos cérebros adolescentes.

Enquanto estávamos ali, intrigados e um pouco intimidados com a máquina, o gerente do andar se aproximou com alguns convidados. Ele se virou para os convidados e disse: “Acabamos de começar este jogo. Acho que vai ser grande.” Ah sim.

Street Fighter II Era visível. Esse único jogo se alinhava no meio dos andares da pista em fileiras, com filas correndo atrás de cada uma, pessoas esperando para colocar sua moeda no vidro para “pegar a próxima”. Parecia que todo mundo estava jogando e, quando chegou às portas do console doméstico (nós dois éramos jogadores de SNES), parecia muito mais saudável.

Com o tempo, o hype diminuiu. Saí para a faculdade, casei-me, formei família e uma carreira e perdi contato com os amigos com quem costumava brincar. As arcadas estão quase mortas ou se tornaram cascas de seus antigos eus. Mas nunca perdi meu amor por Street Fighter, mesmo que meu tempo com ele tenha sido imerso principalmente no MAME.

O autor, por volta de 2022, em frente ao parquinho onde jogou pela primeira vez Lutador de rua Em 1991. Não é o mesmo, mas ainda! Kyrian Lawson

Depois de quase duas décadas perdendo aquele forte apego aos jogos de luta, isso revigorou meu interesse. eu peguei lutador de rua 4Então eu fiquei um pouco sério lutador de rua 5 jogador. Tenho jogado online, localmente com amigos, e ocasionalmente comecei a viajar para competir.

Vendi a maioria das minhas máquinas de pinball (uma vez um mouse de fliperama, sempre um mouse de fliperama) e comecei a colecionar máquinas de fliperama japonesas de “armário de doces”. Agora tenho quatro Sega Astro Towns, dois Taito Vewlixes, um Konami Windy e um Neo Candy 29, a maioria dos quais são para jogos de luta. Comecei a jogar títulos que havia perdido durante minha ausência, como Street Fighter III: Terceiro Golpe. Meus amigos e eu ainda tocamos nosso sabor favorito Street Fighter II também, super turbo (ou como chamamos, rua).

Um competidor de jogos de luta de longa data, comentarista e agora uma voz no jogo lutador de rua 6 James Chen acende um sinal de paz na minha garagem em 2023. Urich Lawson

A sexta vez é o encanto

À medida que envelheço, descubro que adoro compartilhar meus hobbies tanto quanto ter prazer neles. Os jogos de luta não são apenas divertidos de jogar e assistir; Eles fazem parte de uma comunidade vibrante e diversificada. Quero que mais pessoas gostem.

Eles também têm a reputação de serem mais sofisticados agora do que eram no passado. Street Fighter II Dias – pode ser muito intimidante e difícil de aprender. Ninguém quer comprar um jogo novo e sentir que a única coisa a fazer é entrar online e ser destruído por alguém que joga há anos.

entra lutador de rua 6.