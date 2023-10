Stevie Nicks não encontra “nenhuma razão” para continuar o Fleetwood Mac sem Christine McVie

CNN

No que diz respeito a Stevie Nicks, Fleetwood Mac não existe mais.

o cantor falei com a águia Sobre a vida e a morte de sua amiga íntima e colega Christine McVie, que morreu em novembro de 2022 aos 79 anos, após uma curta doença.

Nicks disse à publicação que a última vez que a banda fez uma turnê junta (“An Evening with Fleetwood Mac” durou de 2018 a 2019) “eles se divertiram muito e foi uma grande turnê” e havia a possibilidade de eles fazerem isso novamente .

“Mas quando Christine morreu, você sentiu que não poderia substituí-la”, disse Nicks. “Você não pode. Sem ela, o que é? Você entende o que quero dizer?”

“Ela era como minha alma gêmea, minha alma gêmea musical e minha melhor amiga com quem passei mais tempo do que qualquer um dos meus outros melhores amigos fora do Fleetwood Mac”, continuou Nicks.

“Quando penso em ‘Você está sozinho, baby’ de Taylor Swift e na frase ‘Você sempre foi assim’, é como se fosse eu e Christine”, disse Nicks sobre seu colega cantor e compositor. “Éramos os únicos naquela banda. Sempre fomos. Protegíamos uns aos outros.”

Ela acrescentou: “Para quem vou olhar à direita que não está atrás daquele órgão Hammond?” “Quando ela morreu, pensei que não poderíamos seguir em frente com isso. Não há razão para isso.”

McVie escreveu e/ou executou várias canções do Fleetwood Mac, incluindo “Don’t Stop”, “Over My Head”, “You Make Loving Fun” e “Say You Love Me”.