Steve Burton, astro de ‘Hospital Geral’, confirma a aplicação da vacina: trata-se de ‘liberdade pessoal’

“Hospital PúblicoO ator Steve Burton confirmou que foi demitido de seu emprego de longo prazo após não cumprir seu mandato de produzir uma vacina COVID-19.

“Eu queria que você ouvisse pessoalmente”, Ele disse No Instagram, antes de esclarecer sua posição sobre o tema como um todo. “Infelizmente, o Hospital Geral me dispensou devido ao mandato de vacinação. Já solicitei dispensas médicas e religiosas, e ambas foram negadas, o que me dói. Mas também se trata de liberdade pessoal para mim.”

O tiroteio de Burton está circulando na internet há semanas.

Em agosto, Burton testou positivo para COVID-19. Ele disse na época que se achava “exposto no trabalho”.

Na terça-feira, Burton confirmou que discorda da escolha da ABC de estabelecer um mandato ao mostrar outros dramas em redes rivais, incluindo “Days of Our Lives” na NBC, “The Young and the Restless” na CBS e “The Bold”. os “lindos”, tais protocolos ainda não foram instalados e contavam com o distanciamento social entre as pessoas nessa época.

“Não acho que as pessoas devam perder seu sustento por causa disso, mas com o que foi dito, você me conhece – sempre serei grato por meu tempo no ‘Hospital Geral’. Adoro lá. Cresci lá. Eu cresci com alguns de vocês, então sempre serei grato, e acho que quando uma porta se fecha, várias portas se abrem. Esse sempre foi o meu ponto ”, continuou Burton.

“Estou animado para ver o que o futuro trará, e talvez um dia, se esses mandatos forem suspensos, posso voltar e encerrar minha carreira como Jason Morgan, e isso seria uma honra – e se não, irei aproveite esta experiência incrível, vá em frente e seja grato a ela para sempre. “

Burton ingressou no General Hospital pela primeira vez em 1992, de acordo com depoimento da IMDb. A estrela filmou seu último episódio em 27 de outubro.

O ator concluiu seu vídeo desejando aos fãs um feliz Dia de Ação de Graças. Ele reconheceu o fato de que muitos podem pensar que não têm muito a ser “gratos ou gratos”, dado o atual clima econômico e social, mas enfatizou que “a gratidão é realmente a chave”.

A Fox News Digital entrou em contato com representantes da ABC e Burton para comentar.