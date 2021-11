Stephen Sondheim, gigante do The American Musical, morreu aos 91 anos

Seguiu-se um tutorial vespertino, que lhe ensinou, pelo relato do Sr. Sondheim, mais sobre o ofício do que a maioria dos compositores aprende em sua vida. Hammerstein traçou um caminho para seus exercícios de escrita: adaptando uma boa peça em um musical; adaptar uma peça falha em um musical; adaptar uma história de outro meio para um musical; Finalmente, escreva uma música de sua história original. O mesmo fez o jovem Sr. Sondheim, um projeto que ele assumiu durante sua graduação no Williams College em Massachusetts, completando seu trabalho teatral com um sério estudo de composição. Sob Robert Barrow, um rigoroso especialista intelectual em harmonia, de quem o Sr. Sondheim tirou a lição, como ele disse: “Esta arte é trabalho, não inspiração, esta invenção vem com artesanato.” Sondheim mais tarde estudaria independentemente com Milton Babbitt, compositor de vanguarda.

Não foi o primeiro trabalho profissional de exibição de Sundem no teatro; Por meio da agência que representa Hammerstein, ele foi contratado para escrever para a comédia de TV dos anos 1950, Tupper, sobre um banqueiro Vosspodigt que é assombrado por dois fantasmas urbanos. (Não muito depois disso, o Sr. Sondheim escreveu o roteiro de um filme inteiro, “O Último de Sheila” com o ator Anthony Perkins; foi produzido em 1973 e dirigido por Herbert Ross.) Nos anos 1950, ele se tornou um especialista em jogos de palavras e quebra-cabeças, e o inventor de jogos elaborados. De 1968 a 1969, ele criou palavras cruzadas enigmáticas para a New York Magazine.

Seu amigo, o dramaturgo Anthony Shaffer admitiu sua afinidade com o mistério e a orientação teatral, baseou o corno astuciosamente vingador de sua peça “Sleuth” em parte no Sr. Sondheim. (A peça foi intitulada “Quem tem medo de Stephen Sondheim?”)

invadir a broadway

O Sr. Sondheim tinha vinte e poucos anos quando escreveu seu primeiro programa profissional, um musical, “Saturday Night”, que foi uma adaptação de “Front Porch in Flatbush” de Philip J e Julius J. Epstein. Ele conseguiu um emprego escrevendo letras e músicas depois que o compositor Frank Loser recusou. O show estava programado para acontecer em 1955, mas o produtor Lemuel Ayers morreu antes que ele pudesse completar a arrecadação de fundos para ele, e a produção foi descontinuada. O show só foi feito em 1997, por uma pequena empresa em Londres; Mais tarde, ele apareceu em Chicago e finalmente estreou em Nova York em 2000, na Broadway, no Second Stage Theatre.