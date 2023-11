Stephanie McMahon supostamente fez uma aparição nos bastidores do WWE Survivor Series

Cathy Hutchins/Shutterstock

A WWE está se preparando para um de seus maiores shows de 2023, já que o evento anual ao vivo do Survivor Series está programado para começar ao vivo em Chicago, Illinois. Houve muito entusiasmo em torno do evento, com o retorno de Randy Orton e os rumores intermináveis ​​de CM Punk levando ao maior público da história da Allstate Arena, quebrando o recorde anterior estabelecido na WrestleMania 22.

Embora o nome que está na boca de todos seja o já mencionado nativo de Chi-Town de Punk, Escolha de combate Um convidado surpresa do Survivor Series foi revelado, com a ex-CEO da empresa, Stephanie McMahon, vista “perambulando” nos bastidores. A atriz de 47 anos está afastada da WWE desde o início do ano depois de deixar o cargo e só esteve presente no fim de semana da WrestleMania desde então.

O marido de McMahon – Paul “Triple H” Levesque – continua sendo o diretor de criação da WWE, enquanto seu pai, Vince, é CEO do TKO Group.