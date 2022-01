Startup com sede em Milão entra em Portugal com 100 milhões de euros para revolucionar a forma como as pessoas vendem, vivem e compram casas – Tech.eu

Plataforma residencial digital italiana que redesenha a experiência de venda e compra de casas na Europa, Casavo já pôs os pés em Portugal. Vai investir mais de 100 milhões de euros para adquirir casas em Portugal a curto prazo. Com a sua equipa e escritório em Lisboa, a empresa prop tech prevê contratar mais de 20 pessoas nos próximos meses para reforçar o seu plano de crescimento no país.

Fundada em 2017 em Milão por Giorgio Tinacci, a plataforma conta atualmente com uma equipa de mais de 300 pessoas e opera em Milão, Roma, Turim, Florença, Bolonha, Madrid, Barcelona, ​​e agora em Lisboa. A startup expandiu as operações para a Espanha em 2020 depois de testemunhar uma boa corrida em sua casa. Em seu terceiro país de atuação, a startup seguirá sua missão de mudar a forma como as pessoas vendem, vivem e compram casas na Europa. A empresa tinha Anteriormente arrecadou 200 milhões de euros em março de 2021.

Falando sobre como vai atrapalhar o mercado fragmentado em Portugal, Giorgio Tinacci, CEO & Fundador da Casavo disse: “O mercado residencial português está apto para a Casavo, pois as pessoas ainda preferem comprar casas em vez de arrendar. Semelhante aos outros mercados do sul da Europa, o mercado residencial aqui é fragmentado, complexo e offline. A pandemia acelerou uma mudança no comportamento do cliente em relação à adoção digital. A entrada no mercado português permite-nos continuar a nossa expansão, reforçando a nossa proposta e continuando a apostar na inovação.”

A empresa desenvolveu uma plataforma de tecnologia proprietária que realiza avaliações de imóveis, após o que faz uma oferta direta ao vendedor da casa ou encontra o melhor comprador do mercado.

Se o imóvel for adquirido pelo Casavo, ele garante todo o processo da transação e efetua o pagamento integral ao proprietário em questão de dias. Por meio desse processo, traz liquidez ao mercado imobiliário e transparência em oposição ao processo tradicional de venda. Em seguida, realiza obras de reforma e volta a colocar os imóveis à venda, oferecendo casas prontas para morar. A proptech também oferece serviços integrados ao domicílio, proporcionando uma experiência chave na mão com uma abordagem inclusiva para os operadores imobiliários.

Até agora, a startup completou mais de 160.000 avaliações de casas por meio de seu site, realizou mais de 2.300 transações no valor de mais de € 700 milhões e levantou mais de 450 milhões em patrimônio e dívida.