Starfield’s New Atlantis é uma visão central do Epcot dos sonhos de Walt Disney

Há uma grande variedade de planetas para explorar no Sea of ​​​​Lights da Bethesda Game Studios Campo Estelar.

Das colônias subterrâneas artificiais de Marte ao mundo aquático noturno de Volii Alpha, o novo RPG de ficção científica do estúdio por trás dele Manuscritos Sheikh 5: Skyrim E a franquia Fallout está repleta de admiráveis ​​mundos novos para explorar e conquistar. Não importa o cenário que você escolher, um dos primeiros mundos em que você pisará é Jemison: um planeta semelhante à Terra localizado no sistema Alpha Centauri que abriga a Nova Atlântida, a capital da República das Colônias Unidas.

O novo Atlantis incorpora otimismo estrelado Campo Estelar, uma cidade cintilante com arquitetura moderna de meados do século, exóticas acácias de telhado plano e serpentinas coloridas. Mais especificamente, o design do primeiro grande centro global do jogo imediatamente me lembrou de algo na vida real: a comunidade modelo quase utópica do Epcot de Walt Disney.

Foto de : Parques Disney

Criado na década de 1960, o Epcot (originalmente abreviação de “Experimental Prototype Community of Tomorrow”) foi o último projeto inacabado de Walt Disney antes de sua morte em 1966 – uma cidade ecologicamente planejada radialmente, situada dentro de uma cúpula de 50 acres e climatizada. . Estrutura, enfatizando uma combinação de planejamento urbano e conveniência centrada nas pessoas nos subúrbios.

“Será uma sociedade planejada e controlada”, disse Disney Foi dito em 1966 Ao descrever sua visão original para o Epcot. “Uma vitrine para a indústria, a pesquisa, as escolas e as oportunidades culturais e educacionais americanas. No EPCOT, não haverá favelas porque não permitiremos que elas se desenvolvam. Não haverá proprietários de terras e, portanto, nenhum controle de voto. As pessoas alugarão casas em vez de comprá-los, com aluguéis modestos: “Haverá aposentados; todos deveriam estar empregados.” No entanto, os sonhos de Disney de um planejamento urbano “utópico” morreriam com ele.

Foto: Joseph Prezioso/Agência Anadolu via Getty Images

Devido à impraticabilidade intrínseca de manter, administrar e operar tal cidade, os planos do Epcot acabaram sendo reduzidos a um parque temático cujo conceito lembrava uma Feira Mundial permanente, dedicada a manter o otimismo igualmente focado no futuro do projeto original. Sem dúvida, a estrutura mais icônica do Epcot é a Spaceship Earth, um passeio de diversão interno situado dentro de uma grande estrutura esférica geodésica co-projetada pelo escritor de ficção científica Ray Bradbury, que também ajudou a escrever a história original da atração.

em Campo Estelar, o sonho do Epcot continua vivo no esquema New Atlantis, completo com estruturas de vidro deslumbrantes, outdoors de néon brilhantes, um sistema de trânsito monotrilho onipresente e instalações de arte pública que funcionam como playgrounds infantis e espaços comuns abertos. É uma visão do futuro nascida do passado do mundo agora morto da humanidade, um sonho mais antigo que a memória colectiva dos cidadãos que agora o habitam.

Imagem: Bethesda Game Studios/Bethesda Softworks

É um espaço maravilhoso e estranho que parece familiar, mas estranho ao mesmo tempo: um mundo melhor, se não perfeito, que ainda assim esconde uma história complexa e perigosa na forma do Poço, a cidade subterrânea da Nova Atlântida construída a partir dos restos mortais dos navios coloniais que desembarcaram no Jemison séculos atrás. Imaginar a estética de um futuro distante a partir da perspectiva do presente é sempre um desafio arriscado, mas por falar nisso Campo EstelarNa Nova Atlântida, os blocos de construção deste futuro estão tão próximos quanto o nosso passado.

