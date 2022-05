Starbucks critica visita de Biden a líderes sindicais e pede reunião na Casa Branca

Starbucks Pede à Casa Branca que realize uma reunião depois que o presidente Joe Biden se reunir com um regulador que ajuda as cafeterias a formar sindicatos.

O presidente se reuniu com 39 líderes trabalhistas nacionais na quinta-feira, incluindo Christian Smalls, que preside a Câmara Amazonas trabalhadores sindicais, e Laura Garza, líder sindical da Starbucks New York City Roastery. Biden tem sido um defensor dos sindicatos, desde a campanha eleitoral até seu tempo no Salão Oval, numa época em que trabalhadores proeminentes lideravam empresas como AmazonasE maçã E a Condé Nast ganhou as manchetes.

AJ Jones, chefe de comunicações globais e assuntos públicos da Starbucks, escreveu em uma carta na quinta-feira que a decisão de não convidar nenhum representante da empresa foi profundamente preocupante.

Jones escreveu na carta para Steve RitchettiUm dos conselheiros mais próximos de Biden. “Como você sabe, os trabalhadores americanos têm o direito absoluto de decidir por si mesmos se se filiam a sindicatos ou não formam sindicatos, sem qualquer influência indevida.”

Na quarta-feira, seis locais da Starbucks votaram contra os sindicatos. Mas os baristas de mais de 50 cafés Starbucks nos Estados Unidos votaram em sindicatos sob o Sindicato dos Trabalhadores nos últimos seis meses. Quase 200 cafés ainda aguardam as eleições ou a contagem dos votos.

Jones solicitou uma reunião na Casa Branca para oferecer uma oportunidade de apresentar o governo Biden a trabalhadores que tinham opiniões divergentes sobre o sindicato. Um representante da Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da CNBC.

A Starbucks está fazendo campanha para limitar a disseminação de sindicatos em suas cafeterias. A ULO apresentou mais de 100 queixas de práticas trabalhistas injustas contra a empresa, alegando retaliação ilegal e assédio. O National Labor Relations Board entrou com pelo menos três processos contra a Starbucks. A empresa negou as acusações, mas apresentou duas de suas queixas contra a ULO.

Terça-feira, Starbucks Ela disse que gastará US $ 1 bilhão no ano fiscal de 2022 Para investir em suas lojas e trabalhadores. Esses investimentos incluem um novo aumento nos salários dos funcionários permanentes, uma duplicação do treinamento para novos trabalhadores e planos para adicionar gorjetas para usuários de cartão de débito e crédito.

“Esses benefícios, incluindo benefícios que solicitamos desde o início de nossa campanha, são uma resposta aos nossos esforços organizacionais e devemos celebrar o trabalho árduo dos parceiros que ficaram no caminho [CEO] O Comitê Organizador dos Trabalhadores da Starbucks disse em comunicado à CNBC na terça-feira que o bullying de Howard Schultz levou a isso. “Muitos dos benefícios propostos foram trazidos à mesa em Buffalo.”

O próprio Schultz estava flertando publicamente com a candidatura à presidência como independente durante o período que antecedeu as eleições de 2020.