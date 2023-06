Star Wars: Knights of the Old Republic 2 DLC foi restaurado para o Switch cancelado

A Aspyr Media anunciou que está cancelando o DLC restaurado para a versão Switch de Star Wars: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords.

“Infelizmente, estamos anunciando hoje que o DLC restaurado para a versão Nintendo Switch de Star Wars: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords não avançará com o lançamento”, revelou Aspyr em um comunicado no Twitter.

No entanto, a Aspyr está tentando fazer a coisa certa para os fãs, permitindo que aqueles que compraram o jogo antes deste anúncio recebam um jogo grátis no Switch. Os jogos gratuitos incluem: Star Wars: Knights of the Old Republic, Star Wars: The Force Unleashed, Star Wars: Republic Commando, Star Wars: Episode 1 Racer, Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy e Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast . Também existe a opção de obter a versão Steam de Star Wars: Knights of the Old Republic II.

Atualização no conteúdo DLC restaurado pic.twitter.com/P0TQtJsgRc – Aspyr (@AspyrMedia) 3 de junho de 2023

Para receber a chave do jogo, as pessoas devem visitar support.aspyr.com e enviar uma solicitação com o comprovante de compra de Star Wars: Knights of the Old Republic II.

O DLC restaurado foi um esforço voluntário dos fãs para modificar o conteúdo perdido de Star Wars: Knights of the Old Republic II, bem como corrigir problemas técnicos. Foi oficialmente endossado pela Aspyr Media em 2015.

Aspyr está trabalhando no primeiro remake de Star Wars: Knights of the Old Republic. No entanto, em agosto de 2022, foi relatado que o desenvolvimento foi interrompido devido à decepção da Lucasfilm e da Sony com um discurso interno. Agora, diz-se que o desenvolvimento mudou de Aspyr para Sabre Interactive.

George Yang é redator freelance da IGN. Ele escreve sobre a indústria desde 2019 e trabalhou com outras publicações como Insider, Kotaku, NPR e Variety.

Quando não está escrevendo sobre videogames, George joga videogames. que surpresa! Você pode segui-lo no Twitter @Yinyangfooey