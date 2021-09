SpaceX ganha contrato para lançar satélite meteorológico após a retirada da ULA

WASHINGTON – A NASA escolheu a SpaceX para lançar o último de uma série de satélites meteorológicos geoestacionários lançados anteriormente pela United Launch Alliance.

A NASA anunciou em 10 de setembro que havia concedido um contrato à SpaceX para o lançamento do Falcon Heavy de sua espaçonave operacional geoestacionária U (GOES). O lançamento está programado para abril de 2024 no Centro Espacial Kennedy, na Flórida. O valor do contrato é de US $ 152,5 milhões, informou a agência.

GOES-U é o quarto e último satélite da série de satélites GOES-R, que monitora o clima terrestre e espacial da órbita geoestacionária. Lançado em novembro de 2016 e renomeado para GOES-16, o GOES-R opera a partir da incubação GOES Leste a 75 ° W no GEO. GOES-S foi lançado em março de 2018 e tornou-se GOES-17, operando a partir do GOES West hatch a 137 ° W. O lançamento do GOES-T está programado para janeiro de 2022 e substituirá o GOES-17 devido a problemas com o instrumento principal deste satélite, o Advanced Baseline Imager.

GOES-R e GOES-S foram lançados no Atlas 5, e GOES-T está programado para lançamento no Atlas 5. O anúncio do contrato da NASA não revelou por que a SpaceX escolheu lançar GOES-U. O valor do contrato GOES-U é ligeiramente inferior ao valor do contrato ULA de dezembro de 2019 para o lançamento do GOES-T, $ 165,7 milhões.

A porta-voz da ULA, Jessica Ray, disse que a empresa retirou sua oferta para lançar o GOES-U porque não tinha nenhum veículo Atlas 5 disponível. “Todos os 29 foguetes restantes foram vendidos a clientes para lançamentos futuros, então tivemos que retirar nossa oferta para o serviço de lançamento GOES-U da NASA”, disse ela.

A ULA está se preparando para a transição para o foguete Vulcan Centaur, cujo lançamento inaugural está previsto para 2022. Tori Bruno, CEO da ULA, disse recentemente que a empresa não está mais oferecendo o Atlas 5 após a série final de contratos anunciada no início deste ano, Tal como Nove Atlas 5 encomendados pela Amazon em abril Para lançar parte da constelação de banda larga do Projeto Kuiper.

Durante uma sessão na conferência Satellite 2021 em 9 de setembro, Bruno disse que a empresa não espera encomendar motores RD-180 adicionais de fabricação russa usados ​​no primeiro estágio do Atlas 5. “Eu comprei todos os RD-180 que nós necessidade do Atlas 5 “, disse ele. “Restam 29 Atlas. Todos esses RD-180s estão guardados com segurança em um depósito no Alabama. Acho que é mais do que preciso para fazer uma transição suave para o Vulcan.”

A vitória do GOES-U aumenta o acúmulo de lançamentos do Falcon Heavy da SpaceX. em julho, NASA concede à SpaceX um contrato para lançar a missão Europa Clipper a uma lua gelada potencialmente habitada por Júpiter, também agendada para 2024. Outros prêmios da NASA incluem a missão do asteróide Psyche, os primeiros dois elementos do Portal da Lua e o contrato de logística do Portal, onde a SpaceX usará um Falcon Heavy para lançar dois foguetes. A nave espacial Dragon XL para transportar carga para o portal lunar.

SpaceX também Ele ganhou o contrato Falcon Heavy da Astrobotic em abril para lançar a sonda Griffin na lua A nave espacial VIPER da NASA está sendo transportada como parte do programa de serviços de carga lunar comercial da agência. O Falcon Heavy faz parte do contrato de lançamento da Fase Dois da Segurança Nacional da SpaceX concedido em agosto de 2020, tornando o veículo elegível para futuros lançamentos de segurança nacional.

O Falcon Heavy foi lançado três vezes, todas com sucesso, mas o último lançamento foi a missão do Programa de Teste Espacial 2 em junho de 2019. O próximo lançamento do Falcon Heavy, em uma missão para a US Space Force-44, está agendado para o mais tardar do que outubro. 9