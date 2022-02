SpaceX está pronta para lançar seu terceiro Starlink consecutivo [webcast]

Atualizar: A SpaceX diz que um foguete Falcon 9 está a caminho do Starlink 4-11 da Base da Força Espacial Vandenberg, na Califórnia, não antes (NET) 9h12 PT (17:12 UTC) sexta-feira, 25 de fevereiro. A missão será o terceiro de cinco lançamentos consecutivos do Starlink planejados para fevereiro e março de 2022.

Em vez de missões comerciais prontas para voos, os foguetes SpaceX Falcon 9 estão atualmente programados para lançar pelo menos cinco lotes de satélites Starlink seguidos.

A linha não quebrará o recorde da empresa por sete lançamentos consecutivos do Starlink, mas destaca um efeito colateral benéfico da busca incansável da integração vertical da SpaceX – a capacidade de criar sua própria ordem de lançamento. Apenas dois meses completos em 2022, a SpaceX foi lançada sete vezes – três vezes para clientes pagos e quatro para Starlink. Antes do final de fevereiro, a empresa está programada para lançar pelo menos mais um lote de satélites Starlink para um total de oito lançamentos nos dois primeiros meses do ano.

Em seguida, o SpaceX Starlink 4-11 está programado para ser lançado das instalações SLC-4E da Vandenberg Space Force Base, na Califórnia (VSFB) o mais tardar (NET) às 9h08 PT (17:08 UTC), sexta-feira, 25 de fevereiro. O navio drone Of Course I Still Love You (OCISLY) deixou Long Beach para a missão em 22 de fevereiro e seguiu aproximadamente 640 quilômetros (400 milhas) a sudeste para uma área de pouso reforçada na costa da Baixa Califórnia. O Falcon 9 Booster B1063 está programado para apoiar a missão – seu quarto lançamento geral e o primeiro desde que ajudou a lançar uma espaçonave DART de redirecionamento de asteroides da NASA. No espaço interplanetário Em novembro de 2021.

Depois disso, outro míssil Falcon 9 Starlink 4-9 está programado para ser lançado o mais rápido possível “meio da manhã” EST na quinta-feira, 3 de março do painel LC-39A do Centro Espacial Kennedy. Diz-se que o Booster B1060 está definido para apoiar a missão e se tornará o primeiro estágio da SpaceX a suportar onze lançamentos de classe orbital, se for o caso. O Starlink 4-9 pode ser a última missão da plataforma por algumas semanas para dar à SpaceX tempo suficiente para desviar o porta-foguetes para o lançamento do Axiom-1 em 30 de março, que enviará quatro astronautas especiais para a Estação Espacial Internacional.

Finalmente, a SpaceX planeja lançar o Starlink 4-10 NET na terça-feira, 8 de março, do Complexo de Lançamento 40 (LC-40) na Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral (CCSFS). A SpaceX provavelmente lançará pelo menos outra missão Starlink no próximo mês, mas nenhuma data exata foi definida ainda. Por fim, incluindo o Starlink 4-7 (3 de fevereiro) e o Starlink 4-8 ​​​​(21 de fevereiro), a SpaceX está a caminho de lançar pelo menos cinco missões Starlink consecutivas, com esperança de colocar cerca de 240 satélites (~ 200 após A maioria Starlink 4-7 perdeu para uma “tempestade geomagnética”) em órbita em menos de cinco semanas.

O Falcon 9 B1063 está a quase um dia de seu quarto lançamento. (NASA/Bill Ingalls)

O Falcon 9 B1060 pode ser lançado pela décima primeira vez em menos de uma semana. (SpaceX)

Mais um sinal de que não há missões comerciais prontas para voar do que qualquer outra coisa, o recorde da SpaceX de missões Starlink em andamento – definido de fevereiro a abril de 2021 – é de sete lançamentos. Tecnicamente, a SpaceX já conseguiu 12 lançamentos Starlink entre fevereiro e março, com apenas uma missão comercial – Crew-2 – separando o grupo. Salvo surpresas, felizmente, é improvável que a SpaceX atinja uma sequência semelhante em 2022.

Há uma chance de que a SpaceX lance um lote de três satélites O3B mPower para a SES no próximo mês. No mínimo, a SpaceX está programada para lançar um trio de missões Dragon nos próximos dois meses, começando com o Ax-1 NET em 30 de março. O Crew Dragon está programado para lançar outro Crew-4 para a NASA em 15 de abril, seguido por uma missão de reabastecimento para a estação espacial CRS-25 do Cargo Dragon 2 em 1º de maio. Excluindo as missões Starlink e além dos três lançamentos comerciais que a SpaceX já concluiu este ano, existem até 38 lançamentos comerciais adicionais do Falcon programados provisoriamente antes do final de 2022.

SpaceX está pronta para lançar seu terceiro Starlink consecutivo [webcast]