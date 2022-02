SpaceX e NASA observam problema de pára-quedas Dragon antes do próximo lançamento de astronauta

O sistema de pára-quedas na cápsula Dragon da SpaceX não se comportou exatamente como esperado recentemente, e a NASA e a SpaceX querem saber por quê.

O dragão chamado Endeavor retornou à Terra com quatro astronautas em 1º de novembro. 8, 2021, encerrando a missão Crew-2 da SpaceX para o Estação Espacial Internacional para a NASA. Durante a descida naquele dia, um dos quatro paraquedas principais do Endeavour não abriu dentro do cronograma, ficando cerca de 75 segundos atrás dos outros.

A mesma coisa aconteceu no próximo Dragão reentrada, jan. 24 de retorno da cápsula que fez a carga robótica CRS-24 (Commercial Resupply Services-24) correr para o laboratório orbital da NASA. Dessa vez, a rampa de atraso abriu cerca de 63 segundos atrás de seus irmãos, disseram funcionários da agência durante uma ligação com repórteres na sexta-feira (4 de fevereiro).

O atraso do paraquedas não afetou o sucesso da missão em nenhum dos casos; Ambos os dragões caíram com segurança. Mas a NASA e SpaceX estão investigando o problema, para garantir que ele seja totalmente entendido antes de outros voos tripulados da Dragon.

“Esta é uma super chance para aprendermos”, disse Bill Gerstenmaier, vice-presidente de construção e confiabilidade de voo da SpaceX, durante a teleconferência de sexta-feira.

Ter dois conjuntos de dados semelhantes é “quase um presente”, acrescentou, enfatizando que a investigação aumentará a compreensão dos engenheiros sobre os paraquedas da Dragon e acabará tornando o sistema mais seguro e robusto.

A investigação, que foi relatado pela primeira vez por SpaceNews, envolverá uma análise detalhada das imagens capturadas durante a reentrada do CRS-24, para ver se algo anômalo ocorreu durante a implantação do chute, disse Gerstenmaier. Os técnicos da SpaceX e da NASA também examinarão os chutes CRS-24 em detalhes, procurando por algo estranho ou fora do lugar, como fizeram com os chutes Crew-2.

“Isso será investigado minuciosamente, muito semelhante ao que fizemos de maneira bastante acelerada após a Crew-2”, disse Gerstenmaier. “Vamos usar isso como outro ponto de dados e ver se podemos realmente ficar mais inteligentes sobre como esses sistemas operam para garantir que, sim, essa seja realmente uma operação nominal desse sistema de quatro canais”.

Essa é a principal teoria no momento – que é normal que um dos quatro pára-quedas demore mais do que os outros para inflar completamente. O lagger geralmente pode ficar “sombreado” pelos outros três, falhando em abrir totalmente até que o Dragon fique mais baixo em atmosfera da Terra onde o ar é mais denso e pode, portanto, fornecer a carga de expansão necessária.

“Achamos que isso é apenas uma característica da maneira como o design de quatro canais funciona”, disse Gerstenmaier.

O quarto pára-quedas provavelmente nem é necessário, estritamente falando; O Dragon pode pousar com segurança com apenas três de seus principais paraquedas funcionando corretamente, disse o gerente do programa de tripulação comercial da NASA, Steve Stich, no telecon de sexta-feira. De fato, a taxa de descida do CRS-24 Dragon foi praticamente a mesma que a de outros dragões que voltaram à Terra com quatro chutes principais que inflaram a tempo, disse Gerstenmaier.

A questão do pára-quedas, portanto, não apresenta preocupações de segurança, acrescentou.

“Este é mais um exercício de aprendizado de como podemos melhorar nossa compreensão de projeto e engenharia da operação de pára-quedas”, disse Gerstenmaier.

Um dragão que transporta a tripulação está atualmente ancorado na Estação Espacial Internacional. Essa cápsula devolverá os quatro astronautas da Missão Tripulação-3 para a Terra no final de abril. (Nada poderia ser feito para modificar o sistema de pára-quedas desse veículo agora, mesmo que a SpaceX quisesse, o que não acontece, disse Gerstenmaier.)

E mais dois lançamentos tripulados do Dragon para o laboratório orbital estão chegando nesta primavera: Axiom Space Missão Ax-1 está atualmente marcado para 30 de março, e o voo Crew-4 para a NASA será lançado em meados de abril, se tudo correr conforme o planejado.